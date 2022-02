Raymond y Miguel estarán “juntos, pero no revueltos” en la nueva película “La Trampa”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, JARABACOA. – Los carismáticos Raymond Pozo y Miguel Céspedes, serán los protagonistas de la nueva película de Caribbean Films, “La Trampa”; estarán acompañados de la comunicadora Caroline Aquino y el actor Pepe Sierra, quienes llevarán una trama única saliendo de la ciudad a las montañas de Jarabacoa.

Los actores, que siempre se han trabajado en dupla, esta vez estarán juntos, pero no revueltos, ya que sus personajes cuentan historias distintas dentro de la misma trama, viéndose hasta momentos donde se verá a Raymond en acción.

“Todos los largometrajes que hacemos, tienden hacer diferentes porque si no correríamos el riesgo de repetirnos, pero siempre para toda la familia”, expone Céspedes.

Pero dentro de la sinergia estarán en varias escenas juntos, pero también se podrá ver a Raymond Pozo en una faceta distinta en su rol actoral.

“Hay algo que me gusta de esta película, y es que yo no soy cómico, ya yo soy un señor actor, porque tengo una actuación más de acción”, manifestó Pozo.

Al ser cuestionado sobre como ha sido la evolución de salirse de lo cómico ha caer en la acción, Pozo agregó que, al tener un buen director, es fácil salirse de su hábitat y a su vez, las ansias de poder tener la oportunidad de hacer papeles distintos en las producciones.

“Desde hace muchos años vengo diciéndole a Zumaya que me gustaría, sin dejar la comedia, hacer un drama o acción, y esta vez, aunque es una participación pequeña, es más de acción que de humor”, explicó Pozo.

Dentro de la amena conversación que se sostuvo con miembros de la prensa que fueron invitados a conocer las instalaciones donde se está rodando la película, los denominados “Reyes del Humor”, externaron su satisfacción por el trabajo que están realizando, tomando en cuenta las observaciones que Frank Perozo le ha dado.

Para su personaje, Raymond Pozo tuvo que adelgazar 10 libras, ya que la pequeña escena de acción él la hace sin necesidad de utilizar dobles.

“El director me mandó a rebajar 10 libras, porque hay varios momentos de acción que haremos sin doble. Me cortaron el pelo, ha sido un proceso muy diferente para mí, en las otras no me había pasado, pero estamos bien”, sostuvo.

Sus personajes

Raymond Pozo encarna a Jaime quien es socio de una compañía de soluciones informáticas y de tecnología con su sobrino Jon. Es un hombre serio y de trabajo; irónicamente poco tecnológico y más enfocado al área de negocios. Confía totalmente en su sobrino y sus habilidades para el éxito de la misión que se han impuesto, no hay nada que no haría por su familia, siempre cuidando su fibra moral y buscando la justicia.

“Estoy emocionado por esta participación, por precisamente tener ese chin de acción estamos coqueteando con ella: Esperando que la próxima, pues sea un total drama que no haya nada de humor, y luego seguiremos tomando nuestra esencia”, agregó muy contento Pozo.

Mientras que Céspedes tendrá el papel del tío de Laura, Aldo quien es a su vez el anfitrión de la finca donde se hará la boda, hacendado y criador de caballos. Ha hecho relaciones de negocios que lo han ayudado a crear su fortuna. Está en problemas ya que su hijo Marco tiene un gusto por juegos de azar con altas apuestas, lo que lo ha hecho caer en una deuda con la persona equivocada.

“Estamos contento de trabajar con tantos actores talentosos como Jesús Zambrana, Pepe Sierra, Caroline Aquino, Melymel. Y mucha gente que admiramos y realizan un grandioso trabajo”, finalizó.

