Raymond y Miguel rompen relaciones con empresario Vidal Cedeño

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras doce años de trabajos y múltiples presentaciones en los Estados Unidos, el empresario artístico dominicano, radicado en la ciudad de Nueva York, Vidal Cedeño, hizo publico la ruptura laboral que mantenía con los comediantes Raymond Pozo y Miguel Cespedes, deseando en lo adelante bendiciones con su nueva etapa profesional.

Cedeño, quien confirmo la noticia a traves de su cuenta de Instagram, explico que esta había sido una decisión de los llamados “Reyes del Humor”, lo que el respetaba, a la vez que hacía un llamado para que promotores y medios de comunicación sigan apoyando al dueto criollo.

Durante dos décadas, Vidal fue responsable de mover la carrera artística de Raymond y Miguel en todos los Estados Unidos, vendiéndolo a otros promotores, ademas de también montar sus propios shows. En el 2014 el empresario fue el artífice de los artistas firmarán un contrato millonario y efímero con la emisora neoyorquina La Mega 97.9fm.

Mensaje íntegro de Vidal

A todos quiero informarles que mis niños Raymond y Miguel ya no son representados por nosotros en los Estados Unidos. Respetamos la decisión y el deseo de ellos querer seguir desarrollando su carrera artística sin nosotros. Les pedimos a todos los promotores, medios de comunicación y público en general que sigan apoyando a los muchachos, como siempre lo han hecho en estos últimos 12 años que tuvieron con nosotros, tiempo en el cual compartimos muchas vivencias y tuvimos la oportunidad de desarrollar un trabajo indeleble que quedara plasmado dentro de la trayectoria y la historia de estos dos grandes talentos de nuestro querido país. No me siento feliz al dejar de trabajar con ellos; pero al mismo tiempo siento la satisfacción del deber cumplido. De todo corazón, les deseamos lo mejor a Raymond y Miguel, y si el cambio demuestra con el tiempo el ascenso en su carrera artística, mi regocijo será aún mayor por “Los Reyes del Humor”. Dios los bendiga siempre.

Relacionado