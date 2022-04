Raymond Jáquez: “Fue un descubrimiento que poco a poco se fue dando”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una nueva generación de locutores han servido de soporte para que su voz pueda ser utilizada en distintas marcas dando frescura a las interpretaciones sostenidas, llevando al público a consumirlas de inmediato por lo convincente y bien estructuradas.

Pero, no sólo con marcas, canales de televisión poseen a importantes locutores para anunciar su plantilla de contenidos, y con picardía realizan un trabajo de calidad, este es el caso de Raymond Jáquez, la voz de Antena 7, y de algunos otros comerciales.

Jáquez es un destacado locutor, actor y compositor de música para cine nacido en República Dominicana, con más de 10 años de experiencia representando marcas en radio, TV & Internet.

Con su voz puede ir desde texturas profundas hasta las más energéticas promociones, personajes divertidos, rap y canto melódico para jingles.

Jáquez ha trabajado en español neutro, dominicano, inglés e italiano para instituciones y marcas con difusión en República Dominicana, Estados Unidos, Grecia, Francia, México, Israel & Italia.

En el 2020 fue el ganador de la categoría ”Best International Voiceover Performance Male” en los One Voice Awards de Londres.

El Nuevo Diario, inicia con Jáquez una serie de entrevistas a talentosos locutores, quienes día a día realizan un trabajo loable, entreteniendo a los dominicanos y brindando lo mejor de ellos.

Entrevista a Raymond Jáquez

PREGUNTA: ¿Qué te motivó a trabajar en la locución?

RESPUESTA: Fue un descubrimiento que poco a poco se fue dando. Desde niño amaba hacer voces de caricaturas, conversar sobre temas profundos e improvisar personajes. Un día recibí una llamada de mi madrina, la comunicadora Yolanda Quiróz la cual al escucharme me dijo que debería probar la escuela nacional de locución profesor Otto Rivera y así lo hice. Una de las mejores decisiones de mí vida.

P: Una respuesta muy personal, ¿Qué simboliza la locución?

R: Para mí la locución es la oportunidad que tengo a diario de darle fuerza a un mensaje, de darle colores y de colaborar con el emprendimiento de otros, de crecer como ser humano y ayudar a otros en su crecimiento.

P: ¿De qué te ha servido trabajar en los medios en el área de la locución?

R: Me ha servido para aprender mucho sobre publicidad, sobre psicología, me ha servido para mejorar mi estilo de vida y poder apoyar otros sueños que tengo a cumplirse en mí realidad.

P: Alguna anécdota o experiencia vivida dentro del ejercicio.

R: Una vez en mí estudio tenía una sesión con agencia y cliente, éramos aproximadamente 8 personas. Recuerdo que fue una campaña bien compleja ya que había discusión entre creativos y cliente sobre el estilo que se buscaba para comerciales y ahí estaba yo en el medio tratando de interpretar lo que se quería plasmar en el audio.

Luego de una ardua sesión quedamos todos complacidos y procedí a salir de la conferencia, salí de la cabina para detener la grabación y cuando salgo encuentro un problema en el software de grabación y básicamente solp se grabaron los primeros minutos.

¿Ya se imaginan cómo me sentí cierto? Pues tuve que hacer memoria y regrabar por cuenta propia todas las entonaciones y estilo elegido por el equipo. ¡Lo edité y envié con los dedos cruzados y sí! Pasé felizmente la prueba con todo y sustico incluido. Son de esas cosas que pasan pero que uno deber confiar en su experiencia, enfoque y talento para resolver y seguir adelante.

P: De no haber ejercido la locución, ¿Qué hubiese estudiado?

R: Geología y me hubiese especializado en minerales. Aunque si sigo como voy seguro termino minerólogo. Amo ir a la montaña a buscar minerales y en relajo ya llevo una colección de miles de ejemplares y ok, ya que luego me voy en una hablando de eso.

P: Algún mensaje de superación que quieras resaltar.

R: Rodéate de gente que sueña y actúa, de gente que ama la vida, que te motiva y se tú mismo una expresión de amor para el mundo que te rodea, siempre respetado las corazonadas y la inteligencia que posees para que tu vida se llene de bendiciones y para que el dolor sea solo un aprendizaje que nos completa y nos guía hacia la mejor versión de nosotros, hacía una vida cada vez más llena de paz.

Relacionado