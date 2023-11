Raymi Paulus el filántropo del bajo mundo, manager de Tokischa y director creativo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Raymi Miguel Paulus Torres nació en Santo Domingo, en uno de los barrios más ‘’calientes’’ de la ciudad, Villa Francisca. Su sueño fue estudiar arquitectura, pero creció en una familia de escasos recursos que no le podían cubrir los estudios por lo que tuvo que aprender fotografía, edición de videos y otras técnicas afines incluyendo diseño gráfico, un curso que le costeó su padre.

Entre sus amiguitos del barrio era considerado como ‘’mongolo’’ porque los motivaba a estudiar y ellos solo se limitaban a estudiar, pero la calle, la delincuencia y lo mal hecho, tanto así que recuerda cómo algunos de ellos perdieron la vida, otros están presos y hundidos en las adicciones.

Al pasar el tiempo su infancia se fue poniendo más difícil y el 24 de diciembre de 2007 unos desaprensivos mataron de varios disparos a su padre y a su tío para quitarle una cadena, enfrentamiento en el que también su madre casi pierde la vida.

Raymi cuenta que tras esto pasó por un trauma que marcó su vida y dicha situación sirvió inclusive de motivación para salir adelante ya que su padre era quien cubría las necesidades de su familia y al morir quedaron en la intemperie: ‘’ahí fue que de verdad yo me hice un hombre, mi mamá lloraba todos los días a las 12:00pm porque no había nada para comer’’, aseveró.

Impulsado por las necesidades y las mismas vicisitudes de la vida, Raymi le puso más carácter a sus estudios, consiguió una beca en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), se graduó y más tarde participó en un concurso de fotografía, de ahí en adelante su historia cambió.

Cambió tanto que ha sido el timón que ha guiado a la urbana Tokischa hacia nuevos horizontes, y con una visión audaz y un enfoque meticuloso, ha posicionado a la artista en el epicentro de la escena musical internacional.

Su habilidad para reconocer no solo el talento de esta artista sino también su potencial comercial ha sido clave para convertirla en una figura influyente y diferente al resto, pero Paulus no solo es un hábil negociador, sino también un ser humano apasionado que en una entrevista especial y exclusiva para El Nuevo Diario dejó ver su verdadero yo.

Profesional de la calle y de la escuela

El joven Raymi de apenas tres décadas de vida y que se puede decir que es un profesional del «bajo mundo», no ha tenido un éxito casual sino que es un apasionado estudiante que ha forjado su camino educativo a través de diversas instituciones reconocidas.

Su viaje académico incluye travesías con licenciaturas en publicidad y cine, también estudió en la Escuela de Chavón, en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), en el Centro de Tecnología Universal (CENTU) y en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Sin limitarse a fronteras, ha llevado su búsqueda de conocimiento hasta Argentina, donde ha ampliado sus horizontes y ha abrazado la era digital al completar un máster en estrategia a través de plataformas en línea y ahora busca lograr un máster en emprendimiento en una institución de California.

Se define como filántropo

A través de su sello discográfico Paulus Music, Raymi Paulus ha fungido como filántropo en algunas buenas obras sociales como en la lucha contra el dengue junto al Colegio Médico Dominicano (CMD) llevando un operativo a distintos barrios capitalinos, así como personarse junto a

Tokischa a la XXV edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 apoyando la obra del fenecido artista plástico Jorge Pineda de una niña estudiante embarazada que causó revuelo en la sociedad.

También Raymi ha llevado la música de Tokischa a mujeres privadas de libertad y trabajadoras sexuales reafirmando su compromiso con el sector más desfavorecido de la sociedad y aunque una fundación como tal está en planos, con el lema de Ganó El Arte, Raymi quiere sacar a jóvenes de los barrios de las calles y llevarlos a adentrarse en el mundo del arte como forma de alejarlos de la delincuencia.

Una primicia

Raymi cuenta que duro unos seis años sin ir a su barrio luego de mudarse por lo ocurrido con su padre, al volver para la filmación de una película, se encontró con una realidad mucho más cruda de la que dejó, todo el mundo estaba ‘’zombie’’, es decir, estaban sumergidos en las drogas.

En medio de ese duro regreso, Raymi se encontró con un niño que tiene diez años ‘’oliendo crack’’ y quiere desarrollar la historia de ese niño, hacer un documental de él y hacer lo posible para que salga de esa vida, inclusive el niño dibuja y dice que saldrá de las drogas.

Dicha primicia también formaría parte de su labor filantrópica.

Inicios en la música urbana

Raymi cuenta que su historia en el mundo de la música urbana inició gracias a Zeta El Creativo, un diseñador gráfico de la Zona Colonial que lo reconoció por ser hijo de Ramón La Máquina, su fenecido padre que también era diseñador gráfico, luego le presentó al director de videos llamado Fiflá con el que hizo importantes trabajos que le abrieron las puertas a la industria, como por ejemplo la carátula del álbum de El Fother titulado ‘’Verdaderas Vivencias The Album’’, la cuarta portada de la revista DH Magazine (primera revista de música urbana impresa en el país) donde fue protagonista Mozart La Para y de ahí en adelante todo fue historia.

Paulus se destacó por estar detrás de importantes producciones de videos de diversos artistas urbanos como Químico Ultramega, Black Jonas Point, Shelow Shaq, Eladio Carrión, también detrás de los famosos dembows como “Lo Bobo Son Mío” de Haraca Kiko y “Mango Piña” de Braulio Fogón, hasta con el merenguero de calle Omega.

Como un joven que tiene los pies en la tierra, Raymi agradece y hace mención de nombres de personas que le dieron grandes oportunidades como el de Sway Mendes, Spiff TV, Jessy Terrero e Iván Herrera, destacados directores de video, creativos y managers internacionales que han trabajado con artistas de la talla de Marc Anthony, Romeo Santos, Drake, French Montana y otros grandes, también de la agrupación Lo Correcto de donde se inspiró para todo lo que hoy es.

La pregunta del millón

¿Cómo Raymi Paulus logró hacer que la expresión del barrio fuera tan poderosa?

A esta pregunta, Raymi cuenta que como viene del barrio siempre fue muy curioso y cuando comenzó a desempañarse como fotógrafo se contactó con una persona que lo llevó a lo más profundo de la popular calle ‘’La 42’’ donde retractaba todo lo que veía y a todo eso le dio poder, por lo que su trabajo fue conocido en el bajo mundo y logró calar como un creativo del barrio hasta destacarse en la producción de videos urbanos realizados en el barrio.

Raymi es un fanático de lo real, de lo que se vive no de lo que percibe y su inclinación siempre ha sido hacer cine, música, audiovisual con la realidad que sucede día tras día en el barrio.

Tokischa, el concepto

Para adentrar la vida de este gran creativo en el mundo artístico y de éxito es necesario hablar de su gran proyecto, Tokischa y hay que iniciar por cómo estos se conocieron, donde Raymi cuenta que todo se dio un día en el parque Duarte de la Zona Colonial cuando se encontraba realizando un trabajo audiovisual y se topó con Tokischa Altagracia Peralta Juárez, nombre de pila de la artista, y de inmediato se dio cuenta del gran potencial de esta por su esencia extrovertida.

En ese momento hicieron contacto, él la invitó a ser la modelo de uno de los videos en los que trabajaba y así fueron creando ideas juntos, hasta que un día decidieron hacer música, comenzaron y se tomaron exactamente un año y dos meses grabando todos los días, preparándose y ya el resto es historia.

Paulus, como un fiel defensor de la autenticidad, ha sabido equilibrar las demandas del mercado con la integridad creativa de Tokischa, creando una fórmula que resuena tanto con los fanáticos como con la crítica, es decir un fenómeno que ha cruzado fronteras y todo ello gracias a las experiencias pasadas que tuvo con otros artistas en el afán de hacerlos brillar.

El camino hacia el éxito nunca es fácil, pero bajo la dirección de Raimy Paulus, Tokischa ha superado obstáculos y ha alcanzado cimas impresionantes, una internalización envidiable y un posicionamiento muy difícil de derribar que les ha otorgado juntes con grandes artistas como J Balvin, Rosalía, Ozuna y otros.

Preguntas y respuestas

END: ¿A qué le teme Raymi Paulus?

RP: A que no me hagan daño, porque yo me he dado cuenta que cuando uno progresa el otro quiere hacerte daño.

END: ¿Por qué usar una máscara?

RP: A mí me gusta ser libre, me gusta andar en la calle y ser anónimo me ayuda mucho a tener los pies en la tierra, me hace ser como más humano.

END: ¿Cómo quieres que te recuerden?

RP: Como una gente que hizo el bien.

END: ¿Qué has aprendido a lo largo de los años?

RP: Que hay que aprender a ser uno, tienes que aprender a ser tú porque cuando eso pasa, todo está más claro.

END: ¿Cómo se maneja Raymi en su día a día?

RP: Yo acepto mi responsabilidad que tengo, una responsabilidad bien pesada, yo no le bajo, aunque este trabajo cansa es bien divertido. Al viajar a distintos países trato de visitar todos los museos, siempre conozco gente nueva, tengo coaching, recibo terapias psicológicas ya que cuando uno se traba ve las cosas más claras y no me vuelvo loco.

END: ¿Cómo te trata el éxito?

RP: Cada vez que nosotros tenemos éxito en algo es como que si no pasó nada y así lo ha dejado saber la misma Tokischa, uno no anda en las redes diciendo que somos los mejores.