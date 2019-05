Rayito de Sol, con doce años en el cuidado seguro y afectivo de niños

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La aldea infantil Rayito de Sol, que dirige la señora Meleciana Rodríguez Cornelio, lleva doce años haciendo niños felices y seguros de sí mismos con un cuidado afectivo que les hace desarrollarse plenamente.

Pero, como la mayoría de los negocios, sus inicios no fueron nada fácil, ya que al principio no contaba con los recursos económicos suficientes, afirmó Rodríguez Cornelio.

Contó que no obstante a estas limitantes mantuvo su norte de hacer su sueño realidad, para lo que tuvo que tocar puertas.

Fue en esas circunstancias que solicitó ayuda al Banco Adopen, institución que según relata ha sido el artífice de su proyecto, que en su principio brindaba atenciones a un solo niño y en la actualidad tiene una cantidad considerable.

Entrevistada por Edhoarda Andújar y Rafael Zapata para El Nuevo Diario A.M., que trasmite por la plataforma de El Nuevo Diario TV, la directora de Rayito de Sol dijo que “la experiencia ha sido excelente, he conseguido el apoyo para crecer con este proyecto que es algo que siempre me ha gustado y no me arrepiento de haber pensado en este actividad del cuidado de los niños”.

Expresó que esta guardería nace con la necesidad y deseo de padres que no tenían personas confiables e idóneas de con quien dejar sus hijos mientras se encuentran en sus horas de trabajo.

Rodríguez Cornelio, quien es asistida en la guardería por algunos de sus hijos, explicó que esta aldea infantil tiene como filosofía brindar un servicio integral, cálido, seguro y confiable direccionado a lograr un adecuado desarrollo infantil de los pequeños.

Dijo que en esos doce años la entidad ha crecido junto a los niños y niñas que ha acompañado en su camino hacia la escuela y muestra una gran felicidad al saber que cada familia que ha participado de este proyecto le guarda un cariñoso lugar en el recuerdo de la infancia de sus hijos.

“Hacemos esta labor con la finalidad de que los padres al dejar sus hijos en la guardería se queden enormemente tranquilos y vean en nosotros una prolongación de la vida de sus infantes en el hogar”, resaltó.

Destacó que gracias a la labor que ha venido realizando al frente de la guardería ha sido reconocida por premiaciones nacionales en la categoría de educación.

