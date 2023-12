Ray Guevara reclama enseñar la Constitución en escuelas y liceos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En las 52 universidades e instituciones de educación superior de la República Dominicana, se aprobó por exclamación y unanimidad impartir la asignatura de enseñanza de la Constitución, pero en los niveles primarios y secundarios aún no se imparte la materia en violación del Artículo 63 de la Carta Magna, afirmó anoche el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.



El magistrado deploró que mientras las universidades se esfuerzan porque sus estudiantes conozcan la Constitución, en las escuelas primarias y los liceos secundarios no se enseña “porque hay dos o tres gentes que no les interesa”, lo que consideró “un crimen contra la República Dominicana”.



Al ser entrevistado por Pablo McKinney en su programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, Ray Guevara consideró que el país necesita que los estudiantes de todos los niveles cursen una asignatura sobre Educación Constitucional.



Declaró que ha firmado tres acuerdos “con tres ministros diferentes y ahora están hablando más que nunca de la transversalidad. Eso es una desconsideración a la Constitución”.



A su juicio, “la Constitución es la Biblia institucional de un país. Donde más necesitan los jóvenes conocer las normas de convivencia en la República Dominicana”.



El juez constitucional lamentó que en momentos en que en la escuela pública hay líos todos los días, donde estudiantes “sacan navajas, golpean niñas, queman butacas”, los funcionarios no se interesen en que los jóvenes conozcan sus derechos y deberes consagrados en la Carta Magna.



En contraste, Ray Guevara dijo que en las universidades reina un clima de tranquilidad y entusiasmo, para aprovechar el tiempo en la superación.



“Cincuenta y dos universidades e institutos van a impartir la enseñanza de la Constitución, empezando con la Universidad del Caribe y Universidad APEC y en enero habrá 17 universidades con esa asignatura”, exclamó el presidente del TC.



Advirtió que se confunden quienes creen que la “formación sobre el contenido de la Constitución no es para los estudiantes de Derecho, porque estos se forman en sus fundamentos, sino que la asignatura es para “los médicos, los ingenieros, administradores de empresas, economistas, enfermeras…”.



Ray Guevara afirmó que hay sectores que prefieren que los dominicanos ignoren la Constitución, porque “no quieren ciudadanos liberados, que conozcan sus derechos y deberes. Eso está latente”.



Citó que los niños norteamericanos se saben la Constitución con sus enmiendas y en España se enseñan los fundamentos constitucionales, pero en República Dominicana se colocan subterfugios para no hacerlo.



“Enseñar la Constitución es educar en democracia”, expresó Ray Guevara, tras lo cual afirmó que “no hay democracia sin demócratas”, que a su juicio se forman sobre la base de los principios de la convivencia.



Informó que ha firmado tres convenios con ministros de Educación, le regaló 12,000 ejemplares de la Constitución, con cinco derechos fundamentales, a color “y no hay quien haga cumplir ese mandato del Artículo 63 de la Constitución”.



El Artículo 63, numeral 13, de la Constitución vigente, dispone que “con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica”.



Su retiro del Estado



“Dios me dio la oportunidad de servir a mi pueblo”, exclamó Ray Guevara, al agotar 25 años de servicio en el Estado, donde ha sido ministro, senador y presidente del Tribunal Constitucional.



Indicó que a su salida del Tribunal Constitucional el próximo día 28, se dedicará a la enseñanza y a trabajar en su oficina de consultoría jurídica.



Al comentar su nueva condición luego de su retiro del servicio público, Ray Guevara prometió que “el día que esta patria esté en peligro, ahí estaré yo presente, aunque sea en silla de ruedas”.