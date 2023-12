Ray Guevara dice no conoce de las amenazas denunciadas por juez Vargas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En el marco del lanzamiento de varias obras relacionadas con la alta corte que se efectuara la tarde de ayer en el Senado de la República, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara declaró que hasta el momento ningunos de los jueces de ese órgano le ha manifestado la preocupación que señalara hace unos días el juez José Alejandro Vargas.

Al ser entrevistado en torno al tema, Ray Guevara manifestó que ninguno de los jueces del tribunal le han manifestado los temores expresados por Vargas. En ese sentido afirmó: “La verdad es que yo no lo puedo saber todo, yo no he hablado con él últimamente, eso fue en medio de una presentación de libro, no tuve la oportunidad de hablar con él y por supuesto yo no me voy a adelantar a hacer juicio de algo que yo desconozco”.

De lo dicho por el presidente del Tribunal Constitucional parece evidenciarse que las declaraciones de Vargas se tratan de un criterio aislado y personal del juez que no responden al pensamiento de los demás magistrados de la alta corte.

La misma tarde de ayer el presidente Ray Guevara recibió en su despacho al presidente electo del Tribunal Constitucional Napoleón Estévez Lavandier con quien sostuvo un diálogo de más de una hora para intercambiar impresiones sobre el funcionamiento administrativo y jurisdiccional de la institución y acerca del protocolo de transición para la toma de posesión el próximo 28 de diciembre, según se informó en la cuenta de Instagram de la Alta Corte.

Este recibimiento envía un claro mensaje de institucionalidad y de que el Tribunal Constitucional deberá continuar el crecimiento y desarrollo que ha sostenido durante los primeros 12 años bajo el exitoso mandato de quien ha sido desde ya definido como el “presidente histórico”, el doctor Milton Ray Guevara.