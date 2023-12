(VIDEO) Ray Guevara culmina su gestión en TC agradecido de tanto cariño y reconocimientos

Agradece al pueblo dominicano la defensa de la Constitución

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El magistrado Milton Ray Guevara, concluyó este jueves con su gestión frente al Tribunal Constitucional (TC), agradecido de la muestra de cariño y por los reconocimientos a su larga trayectoria de 12 años frente a esa alta corte.

Al conversar con miembros de la prensa en el Palacio Nacional, a donde la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó a los nuevos jueces del TC, Ray Guevara expresó que está «enormemente» agradecido, porque el cariño y los reconocimientos no han sido buscados, sino que han surgido de manera espontánea.

«Yo he dicho y he repetido que cuando se cumple con el deber no hay derecho a reconocimiento, porque uno está obligado a cumplir, ahora cuando hay tantas expresiones de reconocimiento y de cariño eso se agradece enormemente, porque no son buscadas, son espontáneas», expresó.

Asimismo, puso de manifiesto lo orgulloso que se siente de haber encabezado al equipo de jóvenes de mujeres y hombres en una labor tan difícil como era la creación del TC.

«No había presidente, (…) se nos entregó solamente la Constitución y la ley orgánica, no había absolutamente nada, ni local, ni RNC, ni nada, ni empleados ni nada», rememoró el magistrado, destacando a seguida el crecimiento y prestigio que desde entonces ha tenido el TC, tanto a nivel nacional como internacional.

También, resaltó el respaldo que le ha dado el pueblo dominicano a esa Alta Corte, lo que consideró que es «un motivo de satisfacción para la familia constitucional, no para una persona, yo he sido un instrumento de Dios, sobre todo, y con el apoyo de todos los servidores constitucionales se ha hecho un trabajo colectivo, sin ellos nada hubiese sido posible, es una estructura colectiva que funciona como un reloj, pero un reloj con todas las características de dar bien la hora».

«El mejor homenaje que se le puede hacer al TC es reconocer a sus servidores constitucionales, a los jueces que ha tenido, porque han hecho una labor extraordinaria de llevarle al pueblo dominicano el sentimiento de que la Constitución es importante, que la Constitución es la fuente de la convivencia, que no hay felicidad individual ni colectiva si no hay respeto de la Constitución», añadió.

«Somos nosotros los que tenemos que agradecerle al pueblo dominicano lo que ha hecho por la constitución», concluyó Milton Ray Guevara, quien desde este jueves es sustituido por el jurista Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, nuevo presidente del TC.