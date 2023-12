Ray Guevara asegura Constitución no se puede modificar sin tener armazón completo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, aseguró este martes que la Constitución Dominicana no se puede modificar sin antes tener “ el armazón completo” como la aprobación de leyes complementarias.

En un diálogo organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), el magistrado reiteró su petición para la aprobación de leyes complementarias, que son alrededor de 90 normas que completan, de las cuales hay una cantidad enorme que no se han aprobado.

“No me he cansado, lo he repetido hasta la saciedad que debemos darles a la Constitución las garras que esas leyes complementarias le darán”, expresó.

En ese sentido, el juez puso como ejemplo que en la Carta Magna se recoge una práctica que se ha tenido en todos los tiempos que establece que el presidente de la República puede otorgar indultos el 27 de febrero, el 16 de agosto y el 24 de diciembre, la Nochebuena, lo cual calificó como una “reminiscencia del trujillismo” y no está regulado.

Otro tema que debe ser revisado es que la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza debe ser solo para los dominicano, “¿Por qué no aprueban esa ley? van esperar que los vecinos o cualquier extranjero compren toda la franja de la frontera y tengan su título”.

“Entonces, con eso yo lo que te quiero decir es que no podemos hablar de reforma de la Constitución hasta tanto no tengamos completo el armazón que le da sustento a la Constitución”, manifestó al ser preguntado sobre el tema por la comunicadora y abogada, Julia Muñiz Suverví.

Ray Guevara también aclaró que no todas las reformas constitucionales han sido por un tema de prolongación en el poder, como la reforma del 1924, la del 1963, entre otras.

Sobre el diálogo

De acuerdo a las declaraciones del presidente del Codessd, Samuel Sena, la actividad se enmarca en los encuentros que realizan todos los meses, para abordar temas de interés con invitados del sector privado o público.

“Con la finalidad de conocer su visión país y a profundidad la persona, se hace dentro de un ambiente dentro de la organización y tenemos también invitados especiales”, apuntó.

Sena destacó que el día de hoy se invitó a Milton Ray Guevara, con quien se habló sobre diferentes temas y se le reconoció su trayectoria como legislador, secretario de Estado, diplomático, como académico y como presidente de TC.