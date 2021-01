Ray Guevara afirma TC se consolida como una de las instituciones más relevantes y respetadas de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El magistrado presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, resaltó este miercolesque ese órgano constitucional se ha consolidado como una de las instituciones más relevantes y respetadas del país. Estas consideraciones fueron externadas durante la Audiencia Solemne de Rendición de Cuentas sobre la gestión desarrollada durante 2020.

“Todos los dominicanos somos testigos, diez años después (de su creación), de que el tiempo, el buen desempeño institucional y una sólida jurisprudencia constitucional, han sido los argumentos más poderosos que nos han dado la razón a todos aquellos que defendíamos la instauración de una jurisdicción constitucional, como un importante paso de avance para la democracia dominicana”, agregó.

Ray Guevara argumentó que la única forma de lograr que el TC siga dando frutos positivos en el quehacer de la práctica jurídica nacional y en la sociedad dominicana es garantizando que sus jueces continúen atados a la Constitución, tal como lo establece el principio de supremacía constitucional.

Sobre las voces que preguntan si los tribunales constitucionales no están sometidos a algún tipo de control, afirmó que estos organismos están sometidos a la Constitución, no están por encima de ella, y la legitimidad de los jueces responde al respeto que muestran a la Carta Magna al momento de completar la labor interpretativa que llevan a cabo.

“Estos no están para complacer o favorecer intereses particulares por encima de los preceptos de la ley sustantiva. Hacer esto equivaldría a reinstaurar un vicio contra el cual ha luchado el constitucionalismo: el veneno de la arbitrariedad y la desviación del poder”, afirmó al referirse a los jueces.

Rendición de cuentas especial

Para el magistrado presidente del TC, la rendición de cuentas correspondiente al noveno aniversario tiene la particularidad de que coincide con la segunda renovación de la matrícula de los jueces de esa alta corte, a la que se unen Manuel Ulises Bonnelly Vega, María del Carmen Santana de Cabrera, José Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta.

Al dar la bienvenida a los nuevos jueces constitucionales, Milton Ray Guevara recordó que al ver el camino trillado durante estos nueve años desde la puesta en funcionamiento de esta corte puede afirmar el TC se ha legitimado en el corazón de los dominicanos y dominicanas, “contribuyendo a colocar la Constitución en el pedestal más sagrado del noble templo de la democracia dominicana.

Así como no hay primavera sin flores, no hay democracia sin justicia constitucional”, agregó.

Recordó que la mejor forma de rendir culto y honrar la Constitución es observarla y velar de manera permanente por el estricto cumplimiento de sus mandatos.

Impacto del TC

Refiriéndose al impacto que ha tenido el TC a nivel nacional, Ray Guevara destacó que este organismo ha sido un factor clave en la evolución del derecho en temas relacionados con la dogmática del derecho constitucional y del procesal constitucional, además de que ha transformado importantes ámbitos de la actividad judicial, social y académica, temas que impactan en el sistema jurisdiccional, en la comunidad jurídica y en la academia universitaria.

“En el sistema jurisdiccional nacional, las decisiones del Tribunal Constitucional contribuyen a la constitucionalización de las distintas materias que se ventilan en los tribunales, y cuyos jueces empiezan a motivar fallos y a formular argumentaciones sobre la base de los precedentes constitucionales de este tribunal”, expuso el magistrado presidente.

Resaltó que el TC también ha puesto en manos de los jueces importantes herramientas metodológicas que reducen la discrecionalidad judicial y aportan a la objetividad de la argumentación que sustentan sus decisiones, entre las que mencionó los test de igualdad, los criterios procesales para usar adecuadamente las técnicas de ponderación y la armonización de derechos o concordancia práctica.

A nivel internacional, recordó que desde su instalación en el 2012, el órgano constitucional estableció lazos de hermandad y de cooperación recíproca de carácter funcional y jurisdiccional, con los tribunales, salas y cortes constitucionales de la región de las Américas, convirtiéndose en miembro representante en la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional para el período 2017-2020.

Medidas del TC frente al COVID-19

El doctor Milton Ray Guevara resaltó que el TC se convirtió en la primera corte de la República Dominicana que recibió la certificación internacional “Protocolo frente al COVID-19” que otorga la firma AENOR Dominicana, ya que se adaptó a la realidad y redobló las medidas para continuar cumpliendo con cada una de sus atribuciones.

Aseguró que para conseguir esta acreditación, la entidad utilizó las facilidades tecnológicas disponibles, como la plataforma Teams, adecuó las áreas físicas y se concentró en las capacitaciones y en cumplir con los procesos que necesitaban para preservar la salud laboral y el desarrollo de las actividades cotidianas.

La gestión del TC siempre ha sido eficiente y transparente de los recursos públicos que le son asignados, y en ese sentido, Ray Guevara recordó que el organismo fue reconocido por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) con una puntuación de 98.90, la más alta obtenida durante el estudio realizado para evaluar las respuestas a la solicitud de información, en cumplimiento de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

Labor jurisdiccional

En 2020, el Tribunal Constitucional tuvo un gran avance en materia constitucional, dictando 504 sentencias, superando la cantidad de sentencias dictadas en los años 2012, 2013 y 2014.

Durante su discurso de rendición de cuentas, el magistrado Ray Guevara hizo un breve recuento de las sentencias que pudieran ser consideradas como las de mayor impacto para el desarrollo y la evolución del orden constitucional dominicano.

Entre éstas mencionó la sentencia TC/0005/20, que declaró no conforme a la Constitución el artículo 101 numeral 2º de la Ley Núm. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; TC/0037/20, que declara no conforme a la Constitución Dominicana el artículo 131 de la Ley Núm. 15-19 Orgánica del Régimen Electoral; y TC/0037/20, que estableció como no conforme a la Constitución Dominicana el artículo 131 de la Ley Núm. 15-19 Orgánica del Régimen Electoral. Del mismo modo, la TC/0104/20, TC/0111/20 y TC/0121/20, entre otras.

El TC también participó en la XIII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, cuya próxima versión está pautada para 2022 y será organizada por la República Dominicana.