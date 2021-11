Ray Guevara advierte potencias que saquearon a Haití no pueden echarles el problema a los dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, afirmó este fin de semana que las potencias que saquearon a Haití y que han estado tumbando y reponiendo gobiernos allí, tienen la responsabilidad de encontrar una solución a la grave crisis institucional y social de los haitianos y no pueden pretender echarle el problema a la República Dominicana.

Ray Guevara dijo que esas potencias han fracasado en Haití y ante la dimensión extraordinaria de los problemas actuales, “que no nos pidan que resolvamos el problema de Haití, que no nos pidan campamentos de refugiados aquí; nosotros no vamos a aceptar eso como dominicanos. Ellos tienen recursos y pueden ayudar a resolver el problema de Haití”.

Entrevistado por Pablo McKinney en su programa televisivo “McKINNEY”, por Color Visión, el magistrado declaró que el caso de la crisis institucional de Haití, ellos tienen un problema de fondo por el hecho de que copiaron la Constitución de Francia de la Quinta República que divide el poder entre el Parlamento y el Presidente, lo que es impracticable en un país de las características de Haití.

Reconoció que no se puede hablar de crear un fideicomiso para ese Estado fallido porque está expresamente prohibido por las Naciones Unidas por el tema de la descolonización, “pero algo hay que hace por Haití y la responsabilidad mayor de todo ese proceso de regeneración de Haití es de la comunidad internacional”.

El presidente del Tribunal Constitucional consideró que lo que puede hacer el pueblo y el gobierno dominicano es “colaborar con la solución de los problemas de Haití”, pero no intentar solucionar lo que a su juicio constituye una responsabilidad de la comunidad internacional.

En cambio, Ray Guevara dijo que lo que corresponde al gobierno dominicano es “aplicar las leyes” y expresó su satisfacción porque “el presidente Luis Abinader tiene claridad de la necesidad de proteger al pueblo dominicano y la soberanía del país. El presidente está bien inspirado y sabe lo importante de defender la Constitución”.

Reclamó que se apliquen las leyes, especialmente la de Migración y el Código Laboral.

Un aspecto importante tanto de la Constitución como del momento que vive el país es que se apruebe la ley de propiedad inmobiliaria en la frontera para que se defina que allí los propietarios tienen que ser los dominicanos.

“La propiedad inmobiliaria en la región fronteriza debe ser esencialmente de los dominicanos. Nosotros no podemos permitir que esas tierras sean adquiridas por extranjeros”, apuntó el presidente del Tribunal Constitucional.

Manifestó que muchas comunidades fronterizas están siendo abandonadas, “por lo que hemos pedido que la frontera sea de preferencia de los dominicanos, porque es ahí donde comienza la patria”.

La Constitución hoy

Al comparar las modificaciones constitucionales que ha sufrido la Carta Magna desde su proclamación el 6 de noviembre de 1844, Ray Guevara dijo que sobresalen la del 29 de abril de 1963 que superó la dictadura trujillista y la del 26 de enero de 2010 “que es la más avanzada de América y heredera de la de 1963” que fue “la Constitución social de la República Dominicana”.

“La grandeza de la constitución del 2010 no es solamente que crea cuatro categorías de derechos fundamentales (Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos y Sociales, Derechos Culturales y Deportivos, Derechos Colectivos, Difusos y Medio Ambientales), sino que crea las garantías para que se puedan ejercer esos derechos”, apuntó el magistrado.

Explicó que lo que distingue a la Constitución de 2010 de las anteriores es que se dio un salto de la defensa de los derechos individuales a la consagración de los derechos colectivos, sociales y económicos, con las garantías constitucionales necesarias para ejercerlos.

Destacó que esa Constitución tiene además un defensor, que es el Tribunal Constitucional, pero que le faltan las leyes complementarias que, que son fundamentales y les darán mayor raíz a la Carta Magna.

Entre esas leyes fundamentales citó la de propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza, la de delimitación territorial y la ley de indultos, por lo que hace años que no se otorgan perdones a presos porque se deben otorgar “de conformidad con la ley y no hay ley todavía”.

Además, expresó que es necesario hacer aprobar la ley de referéndum que materializaría la gran innovación de habilitar los mecanismos de participación democrática que tiene la Constitución, entre ellos el plebiscito, el referéndum, la iniciativa de legislación popular y la municipal.

Definió como “muy grave” que se nombren comisiones para estudiar las leyes complementarias de la Constitución y al final no se conozcan y aprueben en el Congreso Nacional.

“A esa Constitución hay que darle los mecanismos esenciales para que su radio de acción pueda llegar más lejos y más profundamente en el cuerpo social dominicano”, apuntó el magistrado.

Ray Guevara deploró que la enseñanza de la Constitución en las escuelas no se haya cumplido cabalmente a pesar de que ella misma lo establece. Recordó que hay un decreto que lo ordena y el Tribunal Constitucional ha firmado tres acuerdos con sendos ministros de Educación para que la materia se imparta en las aulas. Admitió que el actual ministro de Educación, Roberto Fulcar, está muy interesado y “creo que para el año que viene nosotros vamos a lograr que eso esté ahí”.

