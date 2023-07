Rauw Alejandro confirma ruptura con Rosalía; aclara no fue por infidelidad

Por: Raidileydis Suero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro rompió el silencio y confirmó este miércoles su ruptura con la también cantante de nacionalidad española, Rosalía.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

Aclaró que en una relación existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, “pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

Declaró además, que durante toda su carrera, donde su fanaticada ha sido parte de sus logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja, pero que “Jamás” se vio en la posición de siquiera pensar, que tendría que dar declaraciones públicas sobre su vida privada.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegatos públicos erróneos y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Finalizó agradeciendo a sus fanáticos por estar a su lado y por todo el apoyo en los momentos difíciles.

