Raulín Rosendo pide explicación de por qué su presentación no salió al aire en Premios Soberano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Previó a la celebración de Premios Soberano se había anunciado con “bombos y platillos” que la leyenda de salsa, Raulín Rosendo, se estaría presentado en la gala junto a su colega Yiyo Sarante, sin embargo, el musical no salió al aire y ahora el artista está pidiendo una explicación a la producción sobre lo sucedido.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el consagrado cantante, dijo que vino al país con mucho sacrificio en medio de una pandemia y aprovechó para pedir disculpas a su fanaticada, que estuvo esperando su actuación en los premios.

“Vine con todo el amor del mundo haciendo un sacrificio en medio de la pandemia para compartir un segmento con mi colega Yiyo Sarante en los Premios Soberano, pero todavía no he recibido explicación del porqué no salió al aire nuestra participación”, escribió el veterano artista en su poste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raulin Rosendo (@raulinrosendo)

Raulín Rosendo vino a República Dominicana para musical póstumo en el que estaría participando en la edición número 36 de Premios Soberano, que no salió al aire durante la gala ceremonial de la premiación de este martes.

Relacionado