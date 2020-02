Raúl Valdés tratará de montarse encima de los bateadores boricuas para lograr victoria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, PUERTO RICO.- El lanzador dominico-cubano Raúl Valdés, de los Toros del Este de la República Dominicano, dijo sentirse bien física y mentalmente, al tiempo que su mentalidad es tratar de montarse encima de los bateadores boricuas (Cangrejeros de Santurce) en el partido de este miércoles en la versión 62 de la Serie del Caribe que se juega en Puerto Rico.

Valdés aseveró a El Nuevo Diario que sabe que el juego será importante, porque siempre es un clásico el de Puerto Rico y República Dominicano en Series del Caribe, esta vez se juega en el Estadio Hiram Bithorn.

“Tratar de mantener el juego cerrado, permitir las carreras menos posibles y así lograr el triunfo”, indicó Valdés. “Lo principal es montarme encima de los bateadores, buscar siempre el strike, ese será mi objetivo”, añadió.

Lino Rivera le comentó a este reportero que siempre le pide a sus abridores al menos cinco entradas, por lo que Valdés está optimista y cumplirá lo que le pide el dirigente de los Toros del Este.

“Lino Rivera, mi dirigente, siempre pide cinco entradas, pero yo siempre voy más de ahí, me preparo para eso”, sostiene.

Valdés compiló 6-3 entre la serie regular, round robin y serie final.

Su salud

Valdés, quien siempre ha sido cabeza de la rotación de los Toros aseguró que en cuanto a la salud se siente al 100 por ciento de sus condiciones.

“El problema cardiaco terminó. Me siento súper bien y enfocado en mi salida de este miércoles”, subrayó. “Todo eso termina cuando subo al box, el partido ante Puerto Rico será un toque de queda, supe que ya está todo lleno, eso me motiva y me exige mucho a mi mismo”, reveló.

Por último, Valdés explicó el por qué Lino Rivera lo puso como quinto en la rotación.

“Entiendo que me dio un descanso extra porque lancé en la postrimería de la serie final, él (Lino) siguió la rotación que teníamos allá, pero conmigo no hay problemas, soy un guerrero y aquí estamos poniendo la franela Dominicana en alto”, comentó.

Dominicana jugará ante Puerto Rico a las 8 de la noche de este miércoles, David Ortiz lanzará la primera bola del encuentro.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

Anuncios

Relacionado