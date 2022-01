Raúl Valdés: De un internamiento por cuadro de neumonía a darle el título a los Gigantes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Unas 24 horas antes de su apertura en el Juego 5 de la Serie Final, Raúl Valdés se encontraba interno con un cuadro de neumonía. Sin embargo, eso no impidió que subiera al montículo, siguiera escalando posiciones históricas y encaminara a los Gigantes del Cibao a su segundo título de campeones.



“Tenía fiebre, dolor de garganta y cabeza. Me hice pruebas de COVID e influenza y salí negativo. Los médicos determinaron que era neumonía y no sabía si podría abrir al día siguiente. De hecho, fue al medio día del sábado cuando informé a los Gigantes que podría abrir,” explicó Valdés.



A pesar de las condiciones físicas, Valdés se las arregló para lanzar 5 entradas en blanco y apuntarse la victoria en el partido que dio el campeonato a los Gigantes.



Valdés ponchó 3 contrarios en el partido para totalizar 59 en su carrera, la mayor cantidad en la historia de Series Finales, 10 más que su mas cercano contendor (Julián Tavárez, 49). El cubano también es líder en ponches por cada 9 entradas lanzadas, promediando 8.52.



El zurdo bajó su efectividad de por vida en Series Finales a 1.59, la tercera mejor en la historia, solo detrás de Evan MacLane (1.25) y Nelson Figueroa (1.42). Fue la novena apertura para el legendario jugador de los Toros en este escenario, solo Julián Tavárez (13), Pedro Borbón (12), Yunesky Maya (12) y Nino Espinosa (11) tienen más.



Previamente en la temporada, Valdés había escalado al tercer lugar en victorias en Round Robins con 14, bajó su efectividad a 2.29, la segunda mejor en la historia de Todos Contra Todos para lanzadores con al menos 50 entradas lanzadas, solo detrás de José Lima (2.06).



Como si fuera poco, en la Serie Regular con los Toros, Valdés se convirtió en el octavo lanzador en toda la historia en llegar a 50 triunfos en LIDOM, un selecto club que lo encabeza Diómedes Olivo (86), Federico Olivo (79), Silvano Quezada (64), Efraín Valdez (60), Pedro Borbón (56), Danilo Rivas (52) y Joaquín Andújar (50).

