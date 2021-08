Raul Rizik es reconocido en The Best of DR 2021 por su contribución al desarrollo de Santo Domingo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El Grupo Mejía Arcalá fue reconocido en la categoría “Aliados de la Ciudad de Santo Domingo” en la decimotercera edición del premio The Best of DR 2021, por su contribución al desarrollo de la municipalidad y el país, a través de su visión, trabajo y espíritu solidario, así como de su apoyo en procura de la eficiencia y mejora del sector productivo.

El premio es entregado por el grupo de publicaciones Mercado Media Network, en colaboración con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y fue recibido por Raúl Rizik Yeb, presidente del Grupo Mejía Arcalá, cuyo sello empresarial está inspirado en los dominicanos.

La distinción respalda la filosofía de la empresa, que desde su fundación hace más de medio siglo, ha sido un aliado constante de la ciudad, a través de diversas iniciativas en favor de los ciudadanos.

El enfoque social del Grupo Mejía Arcalá ha estado caracterizado por dar importancia a la cultura, el deporte, la educación, la buena nutrición, y por consiguiente, a todas aquellas iniciativas que beneficien a las familias dominicanas, en especial a los niños y las personas en situación de vulnerabilidad.

The Best of DR 2021

La premiación reconoce a quienes, con su esfuerzo y compromiso, logran hacer grandes propuestas que consolidan el avance económico del país y garantizan innovaciones para el confort del consumidor nacional.

Esta edición celebró a las personalidades y establecimientos más influyentes en cuatro áreas principales: gastronomía, shopping, servicio, arte y entretenimiento, así como la ya tradicional categoría “Aliados de la Ciudad de

Relacionado