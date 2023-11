Raúl Pérez Peña: Descanse en paz

Existen seres humanos que su vida es digna de encomio. Pese a que no tuve la oportunidad de conocer tanto a Raúl Pérez Peña, yo me atrevo a decir que él fue uno digno de encomio. Recuerdo que no hace menos de 40 años andaba con alguien de quien no voy a mencionar su nombre, entramos al Listín Diario y Bacho como le decían estaba elegantemente vestido, la otra persona le dijo: Raúl Pérez Peña.

La verdad que no me recordaba de su nombre, pese a que debí de una vez haberlo recordado en ese momento, porque en el número especial que la revista Ahora publicó a finales de 1973 con un gran reportajes sobre la Guerrilla del 1963 me lo había leído reiteradas veces, pero entendí de una vez que se trata de un ex dirigente o cuadro del Movimiento 14 de Junio.

Él fue de los sobrevivientes de ese levantamiento guerrillero que tenía por objetivo restaurar el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch y en el frente guerrillero que estaba (fueron seis frentes guerrilleros que se levantaron contra los golpistas) fue el único en que se peleó o combatió a los energúmenos del golpe de Estado. Ese frente estaba ubicado en la zona montañosa de Puerto Plata, en la sección de El Limón. Allí cayeron Guancho Escaño y José Rafael Minaya Fernández (Ponono). Aunque no puedo hablar mucho de Bacho, ya que no lo trate tanto, pero por las pocas cosas que hablé con él, me atrevo a decir siguiendo el apotegma de Bertolt Brecht: Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son muy buenos, existen otros que luchan varios años y son mejores y hay otros que luchan toda una vida, esos son los imprescindibles. Creo que El Bacho era de los imprescindibles.

Ese periodista del Listín Diario, de quien hablamos y que llegaría jugar un rol importante en ese diario, que es el más viejo hoy día de los que se editan y es el de más larga data de todos los que se han conocido en el país, fue un gran ser humano. Es uno de lo de la llamada Raza Inmortal y de la generación llamada “Manolo”, como fue Darío Solano, como es Luis Gómez y muchos otros. Siempre me gustaba en los años 60 y 70 oír hablar de Manolo y del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Todo parece indicar que, aunque fueron los héroes del 30 de Mayo los que pusieron fin a la vida de Trujillo y lograron el inicio del fin de la tiranía trujillista, la verdad es como si en la conciencia colectiva de los dominicanos la idea era que el 14 de Junio había puesto fin a la dictadura.

¿Por qué decimos esto? Puedo poner de ejemplo que en 1961, cuando apenas tenía uso de razón. Recuerdo que a la caída de Trujillo, en medio de una euforia de libertad de reunión, en una bucólica en aquel entonces zona rural de Moca donde vivía, los muchachos más grandecitos y los adultos jugaban bingo y otros juegos de azar. Un hermano mayor que yo jugaba bingo y yo lo observaba; vi cuando levantaba una monedita de las que recogió al ganar la mano y dijo mírenlo ahí: 1J4. Recuerda el autor aquel sargento activo del Ejercito Nacional, en el escenario de los 9 Días de la muerte de una de las mujeres de su familia ancestral en fecha próxima a las elecciones de 1962, cuando dijo que él no sabía cómo había gente que decía que iba a votar por Viriato y agrega que para votar por Viriato él votaría por Manolo, porque ese si era un hombre. Podían aparecer las siglas del Movimiento Revolucionario 14 de Junio aun en los campos más atrasados, ya que en los días próximos la guerrilla de 1963 Leandro llegó a decir que el 14 de Junio tenía unos 300,000 afiliados.

Dicho partido que al fundarse en enero de 1960 tomó su nombre de la fecha de la incursión de los guerrilleros que vinieron desde Cuba, algunos de ellos daban casi por seguro que venían a inmolarse pero preferían el sacrificio para dar el ejemplo. Bacho sobrevivió a la guerrilla de 1963, pero pudo no haber sido así, porque fue de los que aborrecían al gobierno De facto que usurpaba el poder y que era el producto execrable, deleznable y abominable de un golpe de Estado, orquestado por una pandilla de jefes militares corruptos y de empresarios contrabandistas. Fue así que se contrabandeaban productos exóticos como marcas de cigarrillos importados, whisky, carros y se crearon las cantinas militares y/o policiales para enriquecer a algunos jefes de los cuerpos castrenses. Apareció un anuncio de ventas de firma Read & Pellerano que tenía por eslogan: Cuente los Austin.

Contra esas medidas y contra la privatización de las empresas de la familia Trujillo, pero sí en favor de la reforma agraria justa, era por lo que Bacho y los catorcistas luchaban, por eso se fueron a las montañas con el propósito de defender el gobierno de Bosch que había hecho algunas reformas y por eso hicieron el levantamiento guerrillero y apoyaron golpe de Estado contra El Triunvirato, el cual desembocó en la Guerra de Abril de 1965. En esta última el 1J4 tuvo una destacada participación y el propio coronel Caamaño tenía simpatía hacia esa organización revolucionaria.

Pero es necesario resaltar que parece que las condiciones humanas del Bacho aparentemente era como si les salieran por los poros. El Bacho estudió en la Escuela Agrícola Salesiana de Moca, en la cual debió haber concluido los estudios antes de 1963, debiendo haber obtenido el título de Perito Agrónomo. Tal vez esa era la escuela que mejor formaba a los profesionales de la agronomía en el nivel técnico. Para aquellos tiempos, el título de Ingeniero Agrónomo no se otorgaba y la UASD era la única universidad que existía hasta 1961 y hasta ese momento se llamaba Universidad de Santo Domingo (USD). Todavía no era autónoma, sino que lo fue después del 31 de diciembre de ese año.

Recuerda el autor una conversación que tuvo con él en el frontispicio del Archivo General de la Nación, este le preguntó por tres hermanos de apellido Rodríguez en la Escuela Agrícola Salesiana, supo pero no por la vea de la conversación con el interlocutor hoy fallecido que uno de los Rodríguez (quien era el menor) se graduó con tan buenas notas que tenían una foto el centro educativo. Probablemente debió haber sido el periodista Pérez Peña uno de los estudiantes muy meritorios del mismo, pero la conversación no fue tan larga como para que hubiera espacio para preguntarle eso.

Para notar la calidad que Bacho proyectaba nada más hay que tratar con sus hijos un poco, el más joven que se llama Amín no le conozco, pero los dos mayores por lo menos he tenido algunas conversaciones, sobre todo con Amaury Giordano, pero también con Juan Miguel. El padre de estos entendió que las huellas del Movimiento Revolucionario 14 de Junio no deben extinguirse jamás en la cultura política dominicana, lo cual es muy justo, pero así lo entienden también sus hijos. Descanse en paz Raúl Pérez Peña, buen comunicador, un gran revolucionario y ejemplar ser humano.

Por Francisco Rafael Guzmán F.