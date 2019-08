Raúl Méndez, 30 años al servicio de las artes escénicas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor, productor y gestor cultural puertorriqueño, Raúl Méndez está celebrando 30 años de carrera con la puesta en escena de El Reeencuentro, una comedia ácida, oscura y mordaz, protagonizada por María Castillo y Xiomara Rodríguez, bajo la dirección de Waddys Jaquez.

Entre sus producciones teatrales más importantes se encuentran: “Una intrusa a media noche”, “Yo amo a Shirley Valentine”, “El Test”, “ Me quitaron la Casa”, “El Hijo de Puta del Sombrero”, “ Mujeres en el baño”, “No te vistas para cenar”, “Yo me quiero divorciar”, “El amor en los tiempos del zika”, “Las quiero a las dos”, “Como Evitar Enamorarse de un Pendejo”, “ Mujer en Negro Tenaz”, “Mujer en Rojo Vivo”, “Miss Piña Colada”, “No hay mal que dure 100 años ni mujer que lo resista”, “Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas”, “El Idiota”, “A juyir”, “Tortita de Manteca” y “Que clase de tostón”.

Méndez llega a la República Dominicana en el año 1995, gracias a los intercambios teatrales, luego de ser el director del Departamento de Desarrollo Cultural y Turismo en las Municipalidades de Gurabo y Aguas Buenas, Puerto Rico, en donde también fue administrador del Teatro Luis M. Arcelay del Municipio Autónomo de Caguas.

Inicios en el teatro

Tenía 19 años cuando inició esa gran aventura llamada producción teatral. Le emocionaba tomar decisiones, darle trabajo a la gente, escoger el elenco, trabajar el texto, entre otros elementos fundamentales.

“Me convertí en el productor más joven de teatro en ese momento en Puerto Rico. Desde ese día no he parado, sigo tan enamorado del teatro como hace 30 años atrás,”, apuntó Méndez.

Estudios

Estudió teatro en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, además de realizar estudios de teatro en el Departamento de Drama de la UPR.

“Si vas a trabajar en algo, en lo que sea, debes tener formación y conocimientos, eso te ayuda y aporta para entender a la gente que esta trabajando contigo en cada una de las áreas”, apuntó.

Definición de la trayectoria

Sin quejas, Raúl mira hacia atrás y visualiza grandes profesionales y estupendos amigos, manos que ayudaron a labrar ese éxito, sintiéndose orgulloso del trabajo realizado, de haber podido crear nuevos talleres para actores, técnicos y trabajadores del teatro en su totalidad.

“Los productores a veces ganamos y otras veces perdemos. En cada propuesta hay que tener persistencia, resistencia, sacrificio, responsabilidad y voluntad”, añadió.

Xiomara Rodríguez

“Xiomara Rodríguez es una gran mujer, esposa, amiga, madre y excelente actriz. La mujer que me dio el mejor regalo de la vida, que es ser papá de una hermosa mulata dominico-puertorriqueña. A todo eso agrégale que ha sido parte importante en mi caminar como ser humano y como productor”, exclamó.

Obra favorita

“El Hijo de Puta del Sombrero” es una de las obras que más satisfacción ha causado a su vida, un mensaje crudo en la sociedad que no hay manera de desligarte de una obra así, además que guardo muy grato recuerdos de los dos montajes que hizo en Puerto Rico y República Dominicana.

Elementos de una obra de teatro

Buen texto, buena selección de director y selección de elenco. Se analiza posibilidades de acuerdo al público, pero en ese campo no hay una vara mágica, lo mismo puedes acertar o fracasar.

Los patrocinadores

Las marcas e instituciones le dan el valor a las propuestas que se hacen en este mercado, pero reconoce con sinceridad muchas veces las marcas entran a las producciones por los amigos y no necesariamente porque creen en el proyecto, consientes muchas veces en que los proyectos de sus amigos no son los de mayor calidad y exposición para la marca.

“Ojalá prueben la Ley de Teatro, creo que el Teatro estará en mejor posición”, acotó.

Las riquezas de un productor de teatro

Mucha gente cree que el teatro le genera a un productor grandes riquezas, algunos se involucran en el negocio pensando en eso y luego se dan de cara contra una pared porque el muñeco no es tan lindo como se pinta, porque no existe una formula mágica que te diga que funciona y que no. Los productores de Teatro por lo general no tenemos una gran batería publicitaria que llegue a un gran publico ayudándonos a tener más asistencia en las producciones.

“Hay personas que me llaman y me proponen proyectos que no tienen que ver con teatro, pero con sumas de dinero extravagantes, que solo me queda reírme, ahora bien, en satisfacción soy multi millonario”, añadió.

¿Pensaste tirar la toalla en medio del trayecto?

En ocasiones quiere tirar la toalla, luego recuerda las tantas satisfacciones que ha tenido a traves del teatro y se arrepiente, destacando que no ha terminado un obra cuando ya está amarrando y orquestando el otro proyecto.

Las personas con las que un director le gusta trabajar son gente responsables, personas con cierta popularidad, que se entregan a un proyecto, esos que tienen sentido de pertenencia, que defienden su trabajo hasta el final no importa si lo aceptó por bueno o por lo económico, pero que cierre filas con el productor. Lamentablemente no se logra siempre.

¿Dónde está la continuidad del teatro?

Méndez, finalmente, señaló que lo único que le brinda continuidad a las aprobación de la ley de teatro. Expresando que “solo de esa forma el teatro tendrá su máximo desarrollo, cuando se incentive, se respalde, cuando todos el gobierno y la empresa privada apoyen el mismo económicamente, solo así mejorará nuestra realidad teatral.

Creo así hasta los cánones de arrendamiento de los teatros gubernamentales seria mas barato y el acceso a unos mejores precios en boletas beneficiaria al público. Ojala este gobierno escuche”.

