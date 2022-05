Raúl de Molina cuestiona a Lili Estefan si fue invitada a la boda de Francisca

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Despierta América no fue el único programa de Univision que cubrió la espectacular boda religiosa de Francisca y su ya esposo ante los ojos de Dios, el italiano Francesco Zampogna; que tuvo lugar el pasado fin de semana en República Dominicana. El esperado ‘sí, quiero’ entre la carismática presentadora dominicana y el padre de su hijo también se convirtió este lunes en tema de conservación entre los conductores de El gordo y la flaca, Lili Estefan y Raúl de Molina.

“Estuve viéndolo, bella la boda de Francisca. Los vestidos preciosos, hasta mi esposa que lo estaba viendo en su Instagram me dice ‘mira el vestido’. Se cambió el vestido varias veces. Muchas felicidades, le quedó muy buena la boda”, comentó de Molina.

Con su particular forma de ser, el presentador de origen cubano puso en un aprieto a su compañera al preguntarle por qué no había ido a la boda de Francisca.

“Rauli no porque yo tenía el concierto de Ana Gabriel y era el día de las madres”, le respondió Lili.

Pero el conductor sabía que había otro motivo detrás y quiso ahondar sobre el tema.

“¿A ti te invitaron o no?”, le insistió.

A lo que Lili le contestó: “Ay Rauli no empieces chismes”.

Contrario a su compatriota, de Molina no tuvo ningún reparo en reconocer públicamente que la copresentadora de Despierta América no lo incluyó en su lista de invitados.

“A mí sé que no me invitaron, aunque me cae muy bien ella, no nos invitaron; aparte yo no podía ir porque era el día de las madres, pero la boda quedó bella”, comentó.

“Yo hubiera ido a la boda si no fuera el día de las madres, pero no me invitaron, entonces no importa no hubiera ido”, agregó el conductor de El gordo y la flaca.

Relacionado