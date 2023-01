Ratifican prisión preventiva a indigente acusado de provocar muerte a conductor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificó este jueves la prisión preventiva que pesa en contra de Newton Féliz Pérez, el indigente acusado de provocarle la muerte al conductor Joel Cabrera Espino, el pasado 11 de diciembre del 2022.

El tribunal, al emitir el fallo contra el imputado que buscaba su libertad a través de un recurso de apelación, explicó que Feliz no tiene ni documentos ni domicilio, indicando que esa persona todavía no se ha podido establecer si es quien dice ser, por no estar individualizada.

Asimismo, sostuvo que debe mantenerse la prisión preventiva debido a que el acusado no tiene arraigo familiar y no se ha podido corroborar que este viva en un taller como señala donde paga 200 pesos, por tal razón, deberá permanecer en la penitenciaría La Victoria, como lo impuso el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Los jueces del salón de audiencia le dieron el turno al presunto agresor y este dijo, que es una persona que se identifica con la decencia, dejando claro que no tiene nada que ver con lo que lo acusan.

Dijo además, que fue apresado en una parada de autobús de Duvergé en una redada, indicando que su madre vive en Loma de Cabrera y que le botó su cédula y no ha buscado el acta de nacimiento para buscar el duplicado.

Informó que se gana la vida lavando vehículos por la calle Abreu del Distrito Nacional, reiterando que no tiene nada que ver con las imputaciones que le hace el Ministerio Público.

Dijo que la única práctica infractora que incurrió, era ir a supermercados como Carrefour y la Sirena y llevarse algunas mercancías.

“Eso fue cuando Subero Isa era presidente de la Suprema, no sé si todavía es, pero ya dejé eso, me identifico con la decencia”, manifestó el imputado.

Relacionado