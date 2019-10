Ratifican prisión preventiva a Alan Dólar, vinculado a red del narcotraficante “César el Abusador”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público logró que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificara este jueves la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva que les fueron impuestos a Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar), sindicado como miembro de la red del narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador).

Bueno Alcéquiez cumple prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de La Victoria por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien le impuso la medida cautelar el pasado 9 de septiembre.

El comunicado de prensa mediante el cual se ofreció la información destaca que Bueno Alcéquiez ha sido señalado por el Ministerio Público junto a otras 15 personas, todas con distintas medidas de coerción, como miembro de la red criminal que se dedicaba al lavado de activos producto del narcotráfico, dirigida por César el Abusador.

El grupo es acusado de incurrir en actividades de asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas.

La Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional a cargo del proceso judicial, le atribuyen al grupo la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley No. 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Se destaca que el Ministerio Público ha logrado esta semana que le sea ratificada la prisión preventiva a dos de los encartados vinculados a dicha red, destacando que además de la coerción confirmada a Alan Dólar, también logró el pasado lunes 30 de septiembre que le fuera ratificada la misma medida a la pareja de César el Abusador, Marisol Franco, quien cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

