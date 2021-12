Rashel Díaz pasa la Noche Buena y Navidad positiva de COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – La comunicadora cubana Rashel Díaz informó este viernes que pasaría estas fiestas con Covid-19, ya que después de pasar unos días sintiéndose mal se hizo una prueba y salió negativa por lo que dejando pasar más días con síntomas decidió repetirla, esta última finalmente salió positiva.

Díaz dejó en claro a través de fotos y videos publicados en su cuenta de Instagram que estará pasando estos días en aislamiento sin sus hijos y solo con la compañía de su esposo teniendo la debida precaución, con el que también asistió a realizarse un tratamiento de anticuerpos.

La expresentadora del programa “Un Nuevo Día” de Telemundo, dijo que: “Aunque estoy enfermita no me podía perder el desearles una feliz navidad a todos ustedes.

Hoy es el día que me mejor me he sentido de los confieso, miren hasta pijama de navidad me puse, el espíritu no lo voy a perder aunque esté enfermita, ¡no importa!”.

También expresó que una de las cosas que más le ha afectado en el proceso viral y que finalmente quedó atrás es el dolor de cuerpo, además pide a sus seguidores que tengan paciencia porque ha pasado estos últimos días en cama, por lo que no tenia su celular en mano pero que responderá a cada uno de los mensajes, ya que son muy importantes para ella.

Por último explicó que sigue con poco energía y que se volvió a hacer una prueba arrojando un resultado positivo mientras que su esposo y su hija, siempre han salido negativos.

La conductora terminó diciendo que confía en la voluntad de Dios y que espera recuperarse para fin de año y cumplir con los planes que tiene con su familia. “Lo que voy hacer es repetirme la prueba el lunes y de ser negativo y el doctor dice que podemos viajar así será, pues sino todo lo cancelamos y continuamos siempre con la prioridad de recuperarme y restablecer mi salud”, agregó.

