Raquel Peña anuncia una alianza público-productores para garantizar estabilidad alimentaria en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante un encuentro con las asociaciones de productores agrícolas del municipio de Constanza, provincia La Vega, la vicepresidenta Raquel Peña garantizó que el Gobierno tiene como prioridad la producción nacional y que no se van a importar más productos de los que se pueden producir en el país.

“Como gobierno garantizamos que tenemos como prioridad la producción nacional, y como nos dio resultado la alianza público-privada para enfrentar la pandemia, nosotros nos comprometemos a realizar una alianza público-productores para que puedan garantizar su producción y la estabilidad alimentaria en el país”, manifestó Peña.

Peña aseguró que todos los productores cuentan con el apoyo incondicional y acompañamiento del Gobierno para batallar juntos en la recuperación financiera del país.

“Nuestro presidente Luis Abinader está al tanto de sus necesidades y, junto a su equipo, trabaja 24/7 en la búsqueda de mecanismos que permitan que la producción local mantenga el curso adecuado y que continúe en franco crecimiento tan pronto la situación internacional se estabilice”, añadió.

La funcionaria, quien coordina el Gabinete de Promoción de Inversiones, precisó que “sabemos que enfrentamos momentos muy retadores, porque apenas comenzamos a salir de una pandemia, y ahora, muchos países del mundo se ven afectados por la incertidumbre que causan los conflictos de grandes potencias, pero en este gobierno se están buscando los mecanismos para impulsar el trabajo digno”.

Señaló que no descansan en la búsqueda de nuevas formas de impulsar el trabajo digno, como el trabajo que realizan los productores en aras de dinamizar la producción nacional para el beneficio de todos y todas.

Aseguró que el presidente Abinader está comprometido para que la agricultura sea parte esencial del motor que empuja el crecimiento y el desarrollo del país.

De su lado, Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, expresó que este gobierno tiene un compromiso con el productor nacional y nadie puede tener duda de eso. “Lo primero es producir y apoyarlos para que la producción se mantenga y crezca”, dijo.

En tanto, Freddy Fernández, director del gabinete por el Ministerio de Agricultura, expresó que el presidente Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y todo el Gabinete Agropecuario están comprometido con la defensa y la sostenibilidad de los productores nacionales, porque el gobierno tiene un compromiso con todo el mercado alimentario del país.

Al encuentro también asistieron la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez de la Mota; Rogelio Genao, senador de La Vega; Juan Agustín Luna, alcalde del municipio de Constanza; Iván Hernández, director de INESPRE, Leónidas Batista, director de INDOCAFE, y Guillermo García, director del Instituto Agrario Dominicano.

La vicepresidenta también sostuvo un encuentro con productoras de Villa Popy, en Constanza, quienes fueron reconocidas por el Presidente Abinader en la premiación de Mujer Supérate, y son ejemplo de superación para los productores, porque ya venden vegetales directamente a los supermercados.

“Yo les decía que como dominicanos no tenemos límites, por lo que las motivé a que trabajen en comenzar a hacer pequeñas exportaciones a New York, donde hay muchos dominicanos, porque la calidad de los vegetales que se producen en el país no tienen nada de enviarle a los que se producen internacionalmente”, añadió Peña.

Tras concluir los encuentros en Constanza, la funcionaria se trasladó a Jarabacoa donde visitó la Iglesia San José, la Escuela de Sordomudos Maria Auxiliadora y sostuvo un encuentro con funcionarios del gobierno en el ayuntamiento de esa localidad.

Relacionado