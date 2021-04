Raquel Peña agradece al expresidente Fernández apoyo al plan de vacunación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La vicepresidenta de la República y Coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña agradeció este viernes al expresidente Leonel Fernández por apoyar el Plan Nacional de Vacunación tras recibir la primera dosis.

“¡Gracias por apoyar #VacúnateRD sirviendo de ejemplo y motivación yendo a vacunarse! Desde el #GabineteDeSalud estamos trabajando sin descanso para vacunar a más personas en el menor tiempo posible. Instamos al pueblo dominicano a seguir vacunándose según los grupos habilitados”, publicó Peña en su cuenta de Twitter.

Se recuerda, que luego de acudir a vacunarse contra el Covid-19, el presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, le exhortó a la población a vacunarse.

“El llamado siempre ha sido que se vacunen, toda la población debe acudir a vacunarse. Si lo he hecho hoy y no antes es porque ahora es que me tocaba conforme a las disposiciones que se han adoptado. Para poder vencer la pandemia tanto en República Dominicana como a nivel mundial es imprescindible que se proceda a la vacunación”, enfatizó.

Expresó que al vacunarse ha cumplido con un deber ciudadano y que éste es un acto de solidaridad propia y para con todos sus compatriotas.

Fernández también consideró necesario que se pueda acelerar el proceso de vacunación en el país para prevenir la propagación del contagio de alguna de las variantes que han circulado en otros países e insistió en que el Gobierno dominicano se una a las voces que piden la liberación de las patentes para que los países que cumplan con las condiciones puedan producir y distribuir las vacunas.

¡Gracias por apoyar #VacúnateRD sirviendo de ejemplo y motivación yendo a vacunarse! Desde el #GabineteDeSalud estamos trabajando sin descanso para vacunar a más personas en el menor tiempo posible. Instamos al pueblo dominicano a seguir vacunándose según los grupos habilitados. https://t.co/y4TZj6vPWt — Raquel Peña (@RaquelPenaVice) April 24, 2021