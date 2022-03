Raquel Arbaje por fallecimiento de exprimera dama: “Doña Rosa deja un vacío”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La primera dama Raquel Arbaje lamentó la noche de este lunes el fallecimiento de la esposa del expresidente de la República Hipólito Mejía, quien murió mientras recibía atenciones médicas producto de un infarto.

“Doña Rosa deja un vacío no solo en su familia, de la cual fue pilar, sino en todos quienes la tratamos. Me uno al dolor de don Hipólito y de toda la familia Mejía Gómez, de la cual me siento parte. Mi abrazo sincero. Que su tránsito al encuentro con el Altísimo esté lleno de luz “, expresó la primera dama en su cuenta de Twitter.

Indicó que “el dolor por la partida de la eterna primera dama Rosa Gómez de Mejía, ocupa esta noche todo nuestro corazón”.

“Quienes la conocimos quedamos prendados con su dulzura, entrega, entereza e integridad. El legado que deja vivirá en nosotros por siempre”, agregó.

Asimismo, dijo que a la hora de escribir en la referida red social, hacía poco que había llegado a casa.

“No niego la tristeza profunda. Me consuelo pensando que estábamos en una actividad y ella hermosa, de pies, en su legado, el Museo Trampolin, sus palabras firmes reflejando su pureza; su entrega y pasión por los demás. El ejemplo a seguir”, sostuvo.

