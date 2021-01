Raquel Arbaje pide paciencia a los comerciantes y asegura en una semana se revisarán las medidas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La primera dama de la República, Raquel Arbaje, pidió este sábado a los propietarios de comercios tener paciencia, asegurando que en una semana se podrán revisar las medidas.

Esto, luego de que Arbaje respondiera a la publicación de Keiri de León, propietaria de una tienda, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un video pidiendo al gobierno flexibilizar las medidas restrictivas y eliminar el toque de queda, bajo el alegato de que “no se está luchando contra la pandemia, es contra la economía nacional.

“Dios santo ! No te imaginas cómo te entendemos. No sabes la responsabilidad que tienen sobretodo el #gabinetedesalud con nuestra @raquelpenavice y @luisabinader como el Presidente, imagínate llegar a administrar el dinero de la gente con una pandemia, es Salud. Te escucho y me identifico. Entiendo que según vayan cediendo los niveles de contagio se podrá modificar. Mi familia es comerciante, y nos afecta por igual ya que los sábados son los días de más ventas . Tu mensaje lo transmito. En casa el 31 @luisabinader se pasó negociando con todos e investigando sobre toda vacuna. Un poco de paciencia porque en una semana se podrá revisar las medidas . Soy portavoz” contestó la vicemandataria.