Raquel Arbaje: “La pobreza se reproduce de generación en generación”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Primera Dama de la República y coordinadora del Gabinete de Niñez y Adolescencia, Raquel Arbaje, expresó que las uniones de pareja a temprana edad y el embarazo en adolescentes provocan que la pobreza se reproduzca.

En un panel por la niñez transmitido en el matutino Despierta RD, de Telecentro, Arbaje manifestó que República Dominicana lidera cifras negativas de uniones a edad temprana, y eso impacta en el nivel educativo y socioeconómico de las familias.

“Si la adolescente queda embarazada y era pobre económicamente hablando, muy probablemente se convierta en más pobre aún, y los hijos serán pobres como su madre, porque la pobreza se reproduce de generación en generación”, manifestó Raquel Arbaje.

Insistió en que la sociedad dominicana debe cambiar su cultura respecto a las uniones con menores de edad, ya que muchas abandonan la formación educativa redundando la miseria que en muchos casos viven.

En la víspera del Día Mundial de la Infancia, a celebrarse este 20 de noviembre, Arbaje criticó que la niñez había sido relegada en las políticas públicas, razón por la que inició trabajos intensos entre instituciones que impactan la formación de estos grupos etarios.

Durante el programa que conducen los periodistas Lorenny Solano, Gilbert Guzmán y Cristian Cabrera varios especialistas indicaron que el COVID-19 incidió en agravar situaciones como la deserción escolar.

“Muchos servicios a los que los niños accedían fueron cerrados, y van desde la educación hasta actividades de esparcimiento, impactando la forma de vida de estos”, estableció Johanna Elías, encargada de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI).

Asimismo, Rosa Elcarte representante de UNICEF en el país aclaró que el proyecto de Código Penal que cursa en el Congreso Nacional no penaliza una pela de los padres a sus niños, sino el uso reiterado de este método de crianza y corrección.

“Tal cual está escrito el (proyecto de) Código Penal no lo indica así, lo que dice es si hay un patrón de conducta, y el patrón de conducta indica que estas repetidamente utilizando ese método, una cosa es que UNICEF no quiera violencia en ningún momento, pero eso no es lo que dice el (proyecto de) Código Penal”, indicó Rosa Elcarte.

En ese sentido, la directora ejecutiva de la organización no gubernamental Save The Children, Alba Rodríguez, planteó que en las discusiones del código faltaron las estadísticas oficiales que delatan el uso de la disciplina física y verbal en el 64% de los hogares dominicanos.

“La apertura en el código penal a que esa disciplina violenta pueda ser una realidad, no ayudaba a reducir los niveles de violencia que se dan en los hogares y que está así reconocido, y que genera patrones” enfatizó.

Entretanto, el encargado de Políticas y Regulaciones de CONANI, Alberto Padilla, reveló que la mayoría de casos que registra el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de infantes en las calles se debe a un escape del uso de la violencia en el hogar por encima incluso de la falta de alimentos.

“Aquí se hace una apología a la violencia, gente que dice que se formó bien gracias al uso de la pela”, concluyó el especialista.

Este panel sobre infancia es el tercero que realiza en su nueva temporada el Matutino Despierta RD, que se transmite de lunes a viernes, entre 6:00 y 8:00 de la mañana.

