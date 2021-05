Raquel Arbaje: A 3 días exactos después de la vacuna se pueden tomar sus tragos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La primera dama Raquel Arbaje, justificó este miércoles el llamado a un grupo de jóvenes de la provincia Duarte que se vacunaran y esperaran al sábado siguiente para ingerir bebidas alcohólicas.

“A los muchachos: Se vacunan hoy y se beben los tragos el sábado”, expresó la esposa del jefe de Estado ante un grupo de jóvenes del municipio Pimentel, como quedó evidenciado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

Este miércoles, Arbaje se defendió ante del reproche que le hizo en Twitter la ciudadana, Heidy Guerrero González (@HeidyGG), por haber hecho esa declaración el pasado miércoles 21, tras el acto de entrega de varias casas construidas por el Gobierno a familias de ese municipio del Cibao.

“Informé que a 3 días exactos después de la vacuna se pueden tomar sus tragos. Es que los jóvenes de Pimentel decían eso como excusa. El escenario era espontáneo. Debemos desdoblarnos según tu audiencia”, expresó la primera dama y argumentó que su motivación fue producto de la espontaneidad. “Debemos desdoblarnos según tu audiencia”, explicó.

Informé que a 3 días exactos después de la vacuna se pueden tomar sus tragos . Es que los jóvenes de Pimentel decían eso como excusa. El escenario era espontáneo. Debemos desdoblarnos según tu audiencia . — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) May 27, 2021

“Entiendo que debe tener cuidado con ese tipo de incitación pública. Parte del rebrote tiene que ver con que muchos han bajado la guardia confiando en la vacuna, la cual traerá inmunidad colectiva una vez este vacunado al menos el 70% de la población”, respondió Guerrero González a la primera dama.

El reproche a Arbaje surgió luego una serie de publicaciones a través de su cuenta en esa red social en la que dio a conocer que su esposo y ella recibirán la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 la semana próxima y motivó a la población a asistir a vacunarse también.

“Te pregunto otra vez, ¿Por qué no te has vacunado? Te daré un dato: El 87% de las personas que están actualmente en las Unidades de Cuidados Intensivos no se habían vacunado. Nadie con sus dos vacunas está hoy en peligro”, escribió Arbaje.

Sus publicaciones produjeron una cantidad significativa de comentarios, algunos a favor y otros en contra.

