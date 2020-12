Raptan bebé de un mes de nacido en un centro comercial de Santo Domingo Oeste

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO OESTE. Una joven de 18 años, denunció que este miércoles una desconocida, en complicidad con su hermano, raptaron a su bebe de un mes de nacido, luego que acordaran un encuentro en un centro comercial para la entrega de una supuesta ayuda.

Yesmel Matos, explicó que conoció a la mujer en el Hospital Ney Arias Lora y esta la citó en una plaza comercial de Santo Domingo Oeste.

Matos, quien estudia administración de empresas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), relató que la mujer para supuestamente ayudarla con productos del niño, le solicitó una fotocopia de su cédula y el acta de nacimiento de su criatura.

“Me dicen que quieren ponerme un calmante para que me tranquilice, pero no quiero relajarme, yo lo que quiero es tener a mi hijo, porque él lo que tiene es un mes de nacido, no he tenido tiempo de disfrutar con él”, expresó Matos entre lágrimas y desesperada por la situación a AN7.

Declaró que de un supermercado le facilitaron un video que muestra la acción, donde se observa un hermano de ella que la acompañaba y la mujer que le sustrajo a su pequeño.

Agregó que la fémina dejó una factura es un establecimiento comercial, con el nombre de Neubani Esther Cepeda Díaz.

El caso está siendo investigado por la Policía Nacional.