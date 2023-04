“Rapsodia para luna y cuerdas”, el nuevo reto literario de Patricio León

El escritor vuelve a librerías y formatos editoriales con su más reciente libro de relatos poéticos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor, escritor y músico Patricio León presentó la publicación de su nueva obra literaria titulada “Rapsodia para luna y cuerdas”, relatos poéticos de luz nocturna, dividida en dieciséis fragmentos o composiciones musicales, ilustradas por el multifacético artista Miguel Lendor Papachín.

Durante el lanzamiento, realizado en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional, el autor indicó que el libro se encuentra disponible tanto en físico como en digital, en español e inglés, así como en audiolibro a través de la plataforma Audible.

“La literatura siempre me ha seducido, es una de mis pasiones, ya sea como lector, escritor o intérprete; en los últimos meses he estado muy imbuido en mis trabajos literarios, rescatando ideas e imágenes que había escrito hace ya muchos años, descartando otras, haciendo catarsis, vomitando expresiones que necesito compartir con los lectores y audiencias y también diversificando mis producciones literarias, explorando nuevos géneros que no había transitado, adaptando mis creaciones a los nuevos formatos de consumo literario para que las historias lleguen a más lectores”, expresó el multifacético Patricio León.

El crítico literario José Alcántara Almánzar, al comentar la obra sostuvo que la misma se centra en la ruptura de una pareja de amantes innominados y sin género explícito, arrastrados por el vendaval de la pasión y el deseo, que tienen a la luna como única espectadora y cómplice y la presencia de un gato que sirve de testigo a las pulsiones de un amor que se deshace sin remedio en el desencuentro de los cuerpos abrasados por el fuego de los sexos. Afirmó además, que la obra en su conjunto es un grito desgarrador.

De su lado, doña Carmen Heredia, crítica de arte, exaltó que cada texto es una rapsodia, donde la música y el teatro actúan como representaciones del tiempo, exponiendo que se trata de un libro imbuido de drama y lirismo, en una suerte de sinfonía, en la que la emoción batalla con cada historia contada y que son composiciones literarias, por así decirlo, para cuerdas, para ser contadas y cantadas, al ritmo del fluir narrativo y del canto de los amantes.

A la puesta en circulación asistieron diversas personalidades del mundo del arte y la cultura, entre estos escritores, críticos de arte, poetas y otras figuras de diferentes sectores sociales.

Un poco más sobre la obra y su autor

Algunos de los relatos poéticos que compone “Rapsodia para luna y cuerdas” son “Nuestro gato y los vecinos”, “Irrupción lunar”, “Deicidio lunar” y “Epifanía lunar”, entre otros.

Otras producciones literarias del autor son “¿Qué pasó en Vennet?” (Antología de Cuento), “El juego: reflexiones dialogadas de un artista neuroeducador” (Libro técnico-`pedagógico) y “Compendio de Comunicación Moderna” (Compilación de ensayos).

El actor dramático Patricio León tiene una trayectoria artística muy ligada a la literatura, los clásicos son su especialidad, en su repertorio actoral destacan Federico García Lorca, Samuel Beckett, Edgar Allan Poe, William Shakespeare, Ernesto Sábato. Como gestor cultural ha producido el documental cinematográfico “TeatroGrafia Dominicana” y la “Colección Clásica de Lectura de Literatura Universal”.

Relacionado