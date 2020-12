Raphy Pina revela que el artista Tony Dize le debe 4 millones de dólares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El popular productor puertorriqueño Raphy Pina, reconocido por su trabajo en el género urbano, reveló que el artista boricua Tony Dize le adeuda la suma de cuatro millones de dólares, luego de que el también empresario le hiciera “el mejor disco de su vida y me lo dejo en las manos”.

Así lo confirmó Pina a través de su cuenta de su Instagram, en un video donde manifestó que “a mi se me autoriza a cobrar todo tipo de regalía en un futuro del irresponsable de Tony Dize, ¿por qué? Me debe cuatro millones de dólares”, al tiempo que revelaba que tuvo que contratar un doble con el objetivo de realizar encuentros con la radio vía teléfono, “porque Tony no aparece”.

Asimismo, en la misma transmisión, el fundador de la exitosa casa disquera “Pina Records”, dijo que en el pasado le conseguía shows a Tony Dize, que luego cancelaba y cobraba “por su lado” y dio a entender que no obtenía ganancias de lo que él mismo programaba.

Adicionalmente, el productor expresó que Tony Dize es el “tipo más loco que hay en la industria” y que lo demandará para defender su carrera.

También confesó que él mismo compraba miles de copias de los discos de varios artistas para “hacer ver grande al artista”.

Ahora se sabe que la pelea también involucró al famoso dúo de reggaetón Wisin y Yandel. Según informó el medio internacional, Telemundo, el dúo expresó en sus perfiles de rede sociales “qué triste que una persona con tanto talento, lleve tanto veneno en su interior. Estás matando lentamente tu carrera, mientras tú das entrevistas hablando locuras”.