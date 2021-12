Raphy Pina es hallado culpable de posesión ilegal de armas en PR

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO RICO. – El jurado del tribunal federal en San Juan, Puerto Rico, encontró este miércoles culpable de dos cargos de posesión ilegal de un arma automática al productor boricua Raphy Pina, pareja de Natti Natasha y padre de su hija, Vida Isabelle.

De acuerdo al diario El Nuevo Día de Puerto Rico, el jurado deliberó por espacio de cuatro horas y concluyó que Pina es culpable de poseer ilegalmente armas de fuego y de otro cargo por alterar un arma de fuego.

Luego de seis días de juicio, el tribunal integrado por siete mujeres y cinco hombres consideró que el productor había violado la ley federal de armas, y se le pide un máximo de 20 años en prisión.

El periódico también señaló que el juez federal Francisco Besosa determinará la pena que se impondrá a Pina en una vista posterior. La pena máxima por cada cargo es de 10 años de cárcel.

“Estamos confiados de que hemos preservado unos temas legales de peso meritorio para una posible apelación, de ser necesario”, dijo la abogada defensora María Domínguez, según el rotativo, antes de entrar al tribunal.

Pina estuvo acompañado en la lectura del veredicto por su amigo y colaborador Daddy Yankee, quien a la entrada al tribunal expresó su solidaridad con el productor y deseó que pueda pasar junto a Vida la primera Navidad de la pequeña.

En su último post en Instagram en el día de ayer, Pina compartió fotos junto a sus cuatro hijos y Natti Natasha, y dejó un mensaje de agradecimiento a quienes lo han acompañado en este proceso.

“Dios quiera y que esté no sea mi último post”, dijo. “No ha sido fácil este proceso pero créanme que por los que están en estas fotos voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la Fé y sé que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura. Siempre estaré agradecido por todos los que me han apoyado en este proceso aunque sea con un saludo o mejor aún, una oración. Mañana iré con la misma fortaleza y valentía que me caracteriza y que El Juez de los cielos decida”.

