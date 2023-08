Raphy Pina dice que »la fama no es para todo el mundo» y derriba rumores infidelidad de Natti Natasha

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El productor musical puertorriqueño Raphy Pina utilizó su cuenta de Instagram este martes para hablar con sus seguidores y diciendo que ‘’la fama no es para todo el mundo’’.

Pina habló de su familia y de lo mucho que ama y es amado por Natti Natasha, derribando así los rumores de una supuesta infidelidad de esta que surgieron hace unas semanas.

»La fama no es para todo el Mundo. Quien no tenga la correa ajustada para aguantar esa presión mental, se hunde en el abismo de la especulación, la madre de todas las maldiciones. De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aún quien uno tenga como pareja, me RESPETA y ME AMA como la AMO YO’’, escribió al pie de un video con la canción de fondo ‘’No Pare’’ de su querida Natti.

Relacionado