Rapero Tempo sufre aparatoso accidente en Caguas, Puerto Rico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO RICO.- El destacado rapero Tempo se encuentra en buen estado de salud tras sufrir accidente cuando se desplazaba la madrugada de este miércoles por la avenida Garrido, en el municipio de Caguas, Puerto Rico.

Su representante Edwin Prado, expresó que el artista sufrió heridas en el pecho, en un hombro y en el rostro, por lo que sería trasladado a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica.

Además agregó que su representado está en reposo luego de sufrir las “contusiones normales” de un accidente automovilístico, que en este caso ocurrió en la avenida Garrido en Caguas. En un pastizal en la zona se encontró abandonada la guagua del rapero, una yipeta Range Rover, color negro.

El exponente urbano que cuenta con 936 mil seguidores en Instagram, realizó su última publicación hace más de 24 horas, en dónde dedico post al también cantante de reguetón Arcangel, quien sufrió recientemente un pre infarto:

“Dios te bendiga papi! El rapero más real @arcangel Tengo mucho que aprender ti, pues me has dado una lección de vida! Usted sabe lo que hablo! Dios te bendiga y nada… Yerba mala no muere! Recupérate y vamos a darle, que tenemos algo pendiente! Olviden las controversias y deséenle lo mejor a la Marashhhhh”.

Anuncios

Relacionado