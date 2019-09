Snoop Dogg y familia lamentan muerte de su nieto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CALIFORNIA:- El rapero Snoop Dogg y su familia se encuentran de duelo tras la pérdida de su nieto, que al parecer murió en el hospital, días después de su nacimiento.

El hijo mayor de Snoop, de 25 años, Corde Broadus, dice que su hijo, Kai Love, nació el 15 de septiembre, pero murió el 25 de septiembre.

Su hijo Corde publicó un video de su hija besando a Kai como alguien más que estaba acunando al bebé.

El bebé todavía se encontraba en el hospital, aparentemente en la unidad de cuidados intensivos neonatales, cuando perdió la vida.

La familia aún no ha ofrecido declaraciones sobre las causas reales de la muerte del infante de tan solo 10 días de nacido.

La esposa de Snoop, Shante, expresó sus emociones a través de su cuenta de Instagram mientras cantaba entre lágrimas el éxito de Dell de la década de 1970, “The Love We Had Stays On My Mind”.

El infante era el tercer hijo de Corde y el quinto nieto de Snoop y su esposa.



DEP

Anuncios

Relacionado