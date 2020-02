Rapero ganador de un premio Brit llama racista al primer ministro británico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El rapero británico Dave ha causado revuelo en el Reino Unido al llamar racista al primer ministro, el conservador Boris Johnson, durante la gala de entrega de los premios musicales Brit, donde recibió el galardón a mejor disco del año.

En declaraciones a la cadena pública BBC, la ministra del Interior, Priti Patel, negó este miércoles que Johnson, que en el pasado escribió artículos de prensa despectivos con ciertas razas y religiones, “sea de ninguna manera racista”.

“Es un comentario totalmente equivocado sobre el primer ministro”, sostuvo.

Como ya hiciera anteriormente el también rapero Stormzy, Dave arremetió anoche contra el líder “tory” durante la interpretación de su tema Black, al que le añadió un verso que decía que “la verdad es que nuestro primer ministro es un verdadero racista”.

Criticó asimismo en su canción la respuesta del Gobierno conservador al incendio en 2017 de la torre londinense Grenfell de vivienda social, que causó 72 muertes, y el trato dispensado por la prensa a la esposa mestiza del príncipe Enrique, Meghan Markle.

Después de su sonado espectáculo, Dave, de 21 años, recogió el premio Brit a mejor disco del año por “Psychodrama” de las manos de la cantante estadounidense Billie Eilish, que ganó el premio a mejor artista internacional.

“Psychodrama” se impuso a “Fine Line”, de Harry Styles, “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”, de Lewis Capaldi -triunfador de la noche con los galardones al mejor artista nuevo y la mejor canción-, “Kiwanuka”, de Michael Kiwanuka, y “Heavy is the Head”, de Stormzy.

