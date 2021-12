Rapero Cosculluela inicia con nuevo sencillo un ciclo en el que es “libre”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El rapero puertorriqueño Cosculluela publicó este viernes “Tarde o temprano”, el primer sencillo de su “próxima temporada”, en la cual vivirá “libre” y trabajará en proyectos “a su gusto” tras su salida del sello disquero Warner Music.

Esa libertad que José Fernando Cosculluela, nombre de pila del artista, describió en entrevista con Efe se da con su regreso a trabajar bajo la disquera que él mismo y su hermano fundaron, Rottweilas Inc, y el apoyo de la empresa ONErpm como distribuidora de su música.

“Ahora me siento literalmente libre, con la libertad de sacar lo que a mí me gusta: narrar historias. Soy poético y me gusta la competencia”, admitió Cosculluela, quien también se hace llamar “El príncipe del verso”.

Bajo el sello disquero Warner Music, Cosculluela publicó varios de sus discos, incluyendo el último, “Blanco Perla”, en 2016 y, desde entonces, el artista ha lanzado canciones en solitario y colaborando con otros colegas.

El nuevo sencillo, “Tarde o temprano”, es una propuesta más melodiosa y el vídeo que lo acompaña, filmado en Miami, muestra escenas oscuras en una mansión en la que un médico intenta revivir a una chica.

Este tema se incluirá en su próxima producción, de la cual solo adelantó a Efe que tendrá de artistas invitados a Wisin & Yandel, Ozuna y Darell, miembros de la nueva generación de artistas urbanos que han revolucionado el género musical a nivel mundial.

Según reflexionó Cosculluela, intérprete de éxitos como “Prrrum”, “Na, Na, Nau”, “DM”, “Manicomio” y “Santa Cos”, el auge musical que han provocado estos nuevos artistas se puede comparar con un carrusel.

“Están los caballos dorados, plata, bronce, otros de madera y el carrusel da vueltas y vueltas y ves cómo se va limpiando y otros se quedan. Y cuando yo salgo, salgo duro y eso me mantiene en el carrusel siempre”, subrayó.

Al momento, ya tiene 26 temas grabados para su próxima producción, un material con el que posiblemente sacará un disco de varias canciones o un tema cada viernes.

Cosculluela ha colaborado a lo largo de su carrera con artistas de la talla de Arcángel, Bad Bunny, Daddy Yankee, De La Ghetto, Farruko, Maluma, Wisin & Yandel y Zion & Lennox, entre otros.

El artista urbano ha publicado, además de “Blanco Perla”, los discos “El Príncipe” y “El Niño” y cuenta con numerosas certificaciones 2xPlatino, Platino y Oro.

