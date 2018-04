Rapera domininicana busca conquistar mercado anglo con su nuevo disco

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La rapera Melymel busca abrirse paso en el complejo mercado de EE.UU. con temas de su autoría que nacen “de la calle”, que hablan de violencia doméstica e historias sobre la vida de los menos afortunados, que ha conocido de cerca en su natal República Dominicana.

La cantante ha solidificado su carrera en su país, donde se le conoce como “la mamá del Rap” pero admite que no ha sido fácil el camino, que ha tenido que vencer muchos obstáculos.

“Ya en mi país tengo mucho reconocimiento, me ha costado muchísimo, pero he abarcado la mayoría de las áreas que puede abarcar un artista”, afirmó en entrevista con Efe en Nueva York, la cuna del Hip-Hop, que visitó para promocionar dos temas de su nuevo disco “Dragon Queen” que saldrá este año.

“Trascendí a hacer composiciones para otros cantantes, he hecho promociones para grandes compañías, ocho películas y tengo reconocimientos. Lo que tenía que hacer lo hice y ya es tiempo de buscar otros horizontes”, argumentó.

Pese a sus estudios de ballet clásico y break dance Melymel dice que se decantó por el Rap, -la primera mujer en su país en un género dominado por hombres- influenciada por los raperos Tupac Shakur y Lauryn Hill, a los que escuchó por primera vez cuando tenía ocho años. A los doce comenzó a escribir poemas y a interpretarlos.

Es un género, argumenta, que le permite decir las cosas como las ve y las siente, aunque admite que su sinceridad le ha causado algunos problemas.

“Siempre me ha gustado eso de expresarme sin tener restricciones y sentí que el Rap era lo que iba conmigo. Cuando la gente escucha mi música se identifica con lo que digo y eso es gratificante”, afirma pero no olvida que los obstáculos han sido muchos.

“Me he tenido que enfrentar a muchos bloqueos, a gente que está en contra de lo que hago, personas que han tratado de desacreditarme o que me tildan de loca, que entienden que tener un carácter definido es rebeldía, no entienden que es autenticidad y que esa debe ser la virtud más importante de un artista”, aseguró.

Ahora dice estar lista para “explorar otros mercados” con más énfasis de la mano de sus nuevos temas “Si no te amara tanto”, sobre una mujer enamorada que sufre en una relación pese a estar consciente que merece un mejor trato, que escribió sobre su propia experiencia.

“Las mujeres tendemos a olvidar lo que valemos cuando nos enamoramos, por querer complacer, y llega un punto que estás tan intoxicada, tan acostumbrada que uno se rehúsa a terminar ya sea por el qué dirán o el miedo al fracaso y al final, no vale la pena”, indicó.

El vídeo del tema estará pronto en la calle y según la cantante mostrará “la cruda realidad del maltrato” y afirma que el propósito es concienciar sobre los feminicidos en su país “porque no todas toman la decisión de irse” y les cuesta la vida.

Indica que situaciones que ve diariamente inspiran sus composiciones con las que busca llevar mensajes como el de la violencia de género o sobre jóvenes que venden droga para sobrevivir y que presenta en sus vídeos, entre otros temas del diario vivir.

“Muchos no consumen la droga pero la venden porque no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela o padres que no les enseñaron valores, a ganar la vida de forma honrada. Les dicen no hagas eso pero no les dicen por qué. Hay que decir ‘esto es lo que pasa cuando no vas a la escuela'”, argumentó.

También vino a Nueva York acompañada de “IDGAF”, que interpreta en español e inglés, que es puro “rapeo”, canción que según la intérprete le identifica, en la que expresa “que no me importa lo que puedan hacer o decir en mi contra porque sé lo que tengo, conozco mi talento y rumores que inventen no me van a parar”.

La popular emisora de radio digital Pandora incluyó a Melymel en la lista que elaboró de 10 artistas a los que hay que estar atentos este año. “Es fácilmente una de las letristas con más talento del rap latino. Su versatilidad en todos los estilos juega a su favor y muestra facilidad en el rapeo tanto como en cantar un verso melódico en el micrófono”, indican sobre la dominicana.

