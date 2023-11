Ranking de equipos que más necesitan a Shohei Ohtani

Es la mayor interrogante del invierno. ¿Con cuál equipo firmará Shohei Ohtani? Sin importar cuál sea el equipo que elija, probablemente lo haga con un contrato récord. Al final, estamos hablando de uno de los jugadores más talentosos que hayamos visto. Es un ícono publicitario, además. La imagen de Ohtani con su nuevo uniforme le dará la vuelta al mundo.

Pero la verdad es que Ohtani sigue siendo un jugador de béisbol. Entonces, aunque habrá muchas conversaciones sobre el significado de la firma de Ohtani, también hay que analizar un aspecto importante: El del juego de béisbol en el terreno.

Entonces, ¿a cuál equipo le beneficiaría más una posible llegada de Ohtani? Recuerden que no será lanzador en la próxima campaña, por la cirugía a la que se sometió que lo mantendrá alejado del montículo hasta el 2025. Será sólo bateador designado, y aunque se habla mucho sobre su capacidad de cumplir ambas funciones, Ohtani viene de batear .304/.412/.654 con 44 jonrones. Sólo el bateo le hizo tener un WAR de 6.6, según los cálculos de Fangraphs.

El equipo que firme a Ohtani pensará a largo plazo. Pero nosotros no. Tomamos en cuenta la lista de Mark Feinsand de los ocho destinos más probables y el resto de los rumores para armar una lista de 11 equipos, ordenados de acuerdo con el nivel de impacto de una posible incorporación de Ohtani, de menos a más, comenzando por…

11. Angelinos

Lo sentimos. Sabemos que Ohtani romperá corazones si definitivamente deja a los Angelinos. Pero ya él ha estado allí por partes de seis temporadas y en ninguno de esos años terminaron con récord ganador, mucho menos una clasificación de postemporada. Está claro que no es culpa de Ohtani. Y aunque sería un golpe duro para el club, tampoco estamos hablando de un equipo con aspiraciones de postemporada.

10. Dodgers

Te sorprendiste, ¿no? Es el equipo con más probabilidades de hacerse con Ohtani, por lo que resulta curioso verlos en el décimo puesto. Pero la verdad es que los Dodgers vienen de ganar 100 juegos. Muchos de sus problemas están en la rotación, algo que Ohtani no podrá mejorar en el 2024. Y por muy buen bateador que sea, Los Ángeles viene de tener a un J.D. Martínez de designado que empalmó 33 jonrones y tuvo OPS de .893. ¿Qué tan mejores serían los Dodgers con Ohtani?

9. Medias Rojas

Boston tiene muchas necesidades por resolver bajo la dirección del nuevo director de operaciones de béisbol Craig Breslow. Y es posible que el bateador designado no sea uno de sus problemas, incluso con Justin Turner en la agencia libre. Está claro que los Patirrojos necesitan ayuda en su pitcheo, en la intermedia y detrás del plato. También está la interrogante sobre su defensa y si será mejor mover a Masataka Yoshida del jardín izquierdo al puesto de designado. Claro, eso no impedirá un posible pacto con Ohtani, pero comparado a otros equipos, Boston no está tan alto como pensarías.

8. Padres

San Diego es un equipo que necesita más pitcheo que bateo, con Blake Snell, Josh Hader, Nick Martínez, Michael Wacha y Seth Lugo en la agencia libre. Hay interrogantes sobre su primera base y receptoría, ni hablar de la situación en torno al dominicano Juan José Soto. Encajaría bien Ohtani como designado, pero hay muchos asuntos por resolver antes.

7. Rangers

Los campeones de la Serie Mundial no se van a quedar de brazos cruzados y ya han estado mencionados en rumores en torno a Ohtani. Claro, Texas viene de anotar la tercera mayor cantidad de carreras en el 2023 y tiene un caso similar al de los Dodgers y Padres; la mayoría de sus interrogantes están sobre la lomita. También cabe destacar que Mitch Garver y Robbie Grossman, que fungieron como sus principales bateadores designados, están en la agencia libre, por lo que tampoco sería una mala idea. Pero, de nuevo, no es tan urgente como el pitcheo, aunque los Rangers no han sido tímidos con las contrataciones de impacto en los últimos años.

6. Cachorros

Chicago hizo una movida de peso al pactar con Craig Counsell como su nuevo manager, pero éste sigue siendo un equipo que no clasificó para la postemporada el año pasado y Cody Bellinger y Marcus Stroman están en la agencia libre. Renovar a Bellinger es la meta principal de los Cachorros, pero si éste no vuelve al club, dejará un vacío importante, sin una respuesta interna clara. Claro, hay opciones en la agencia libre como Matt Chapman y Rhys Hoskins, pero ninguno de ellos es Ohtani. El bateador designado del año pasado, el dominicano Christopher Morel, es un nombre muy mencionado en el mercado de cambios. Ahora mismo, el roster no parece ser lo suficientemente bueno como para competir por un título, pero sabes de alguien que pudiera cambiar eso, ¿no?

5. Yankees

Los Yankees necesitan ofensiva, viniendo de haber anotado la sexta cantidad de carreras de Grandes Ligas, con el noveno peor slugging colectivo. Necesitan ofensiva de bateadores zurdos, porque en ese aspecto, sólo superaron a los Reales, Atléticos y Medias Blancas. Aun cuando se pone de un lado una inyección de nueva energía en el Bronx, lo que urge en el terreno de juego es obvio. Lo que estaría por verse es cómo se vería el roster, con Giancarlo Stanton como su designado por el momento. Claro, de poder firmar a Ohtani, un equipo no va a dejar que eso lo impida. Se cambiaría a Stanton o se le pondría en los jardines lo más que se pudiera. Informó recientemente Mark Feinsand de MLB.com que no se espera que los Yankees estén involucrados en la puja por Ohtani.

4. Mets

Mucho de lo que se señala con los Yankees se puede aplicar aquí con los Mets, con la excepción de la situación del bateador designado. Como los Yankees, los de Queens fueron una gran decepción en el bateo, pero está disponible el puesto de bateador designado con la partida de Daniel Vogelbach. Como los Yankees, los Mets ven el valor de hacer algo llamativo para acaparar los titulares en los periódicos neoyorquinos. Pero diferente a los del Bronx, los de Queens tienen espacio en su roster para Ohtani. Claro, la presencia de Ohtani sería de gran impacto, pero como en otros equipos mencionados aquí, los Mets necesitan más ayuda en el montículo.

3. Azulejos

Toronto podría ser un equipo inesperado en esta lista. El equipo vio partir vía la agencia libre a Matt Chapman, Brandon Belt y Kevin Kiermaier. Necesitan a otra estrella (o al menos que el dominicano Vladimir Guerrero Jr. vuelva a jugar como tal). Los Azulejos no pueden depender por siempre de su buena rotación abridora. Y se acerca la agencia libre tanto de Guerrero como de Bo Bichette. El club canadiense necesita un buen bateador designado. Todos quieren que sea Joey Votto, oriundo de Toronto. ¿Qué tal Ohtani?

2. Marineros

Seattle generalmente no otorga contratos como el que se espera firme Ohtani, pero ya hay un vínculo entre él y la ciudad, con el canto durante el Juego de Estrellas de parte del público que le dijo “Ven a Seattle”. Los Marineros necesitan más bateo para acompañar al dominicano Julio Rodríguez, J.P. Crawford, Cal Raleigh y otros. Seattle se ponchó más que 28 de los 30 equipos de Grandes Ligas en el 2023, pero su slugging estuvo en el medio de todos. Su bateador designado principal fue Mike Ford. Entonces, Ohtani caería como anillo al dedo, aunque ha habido informes de que los Marineros no son uno de los favoritos para firmar al japonés.

1. Gigantes

Éste es el equipo. Los Gigantes no fueron un club malo en el 2023, pero les hizo falta un nombre de verdad. Hubo muchos jugadores versátiles y muchas piezas interesantes, pero nada que llamara tanto la atención. Se sabe que San Francisco quiso firmar a Aaron Judge y al puertorriqueño Carlos Correa en invierno pasado. Y su slugging colectivo de .338 fue el peor de la Liga Nacional este año. Su designado, Joc Pederson, es agente libre. No hay obstáculos, sino mucha necesidad, dentro y fuera del terreno. Los Gigantes necesitan slugging. Necesitan a una estrella. Necesitan a Ohtani. No hay otro equipo al que Ohtani ayudaría más.