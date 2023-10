Rangers llevarán el mismo roster de la SCLA a la Serie Mundial

EL NUEVO DIARIO, ARLINGTON – Los Rangers anunciaron el viernes su roster de Serie Mundial 2023 para el Clásico de Otoño al mejor de siete juegos contra los D-backs de Arizona.

Texas no le hizo cambios a su roster desde la última ronda, por lo que comenzará la Serie Mundial con los mismos jugadores que fueron incluidos para la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El Juego 1 de la Serie Mundial está programado para la 7:05 CT. Los primeros dos partidos se disputarán en Arlington antes de que la serie se traslade al Chase Field de Phoenix a partir del lunes. De ser necesario, los Juegos 6 y 7 sería en el Globe Field Field el 3 y 4 de noviembre.

Los Rangers tienen marca de 9-3 en la postemporada del 2023 luego de derrotar a los Rays en la Serie del Comodín de la Liga Americana (2-0), a los Orioles en la Serie Divisional de la Liga Americana (3-0) y a los Astros en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (4-3). Es la tercera vez en la historia de la franquicia que los Rangers participan en la Serie Mundial y el club estará en busca de su primer título.

A continuación, el roster de 26 jugadores de Texas para la ALCS:

Lanzadores (13)

Cody Bradford, LZ

Aroldis Chapman, LZ

Dane Dunning, LD

Nathan Eovaldi, LD

Jon Gray, LD

Andrew Heaney, LZ

José Leclerc, LD

Jordan Montgomery, LZ

Martín Pérez, LZ

Josh Sborz, LD

Max Scherzer, LD

Will Smith, LZ

Chris Stratton, LD

Jugadores de posición (13)

Evan Carter, OF

Adolis García, OF

Mitch Garver, C

Robbie Grossman, OF

Austin Hedges, C

Jonah Heim, C

Travis Jankowski, OF

Josh Jung, 3B

Nathaniel Lowe 1B

Corey Seager, SS

Marcus Semien, 2B

Josh Smith, INF

Leody Taveras, OF