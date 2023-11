Rangers celebran su triunfo en la Serie Mundial

EL NUEVO DIARIO, TEXAS.- Con el primer desfile de su historia, los Rangers y su fanaticada celebraron hoy en Arlington, Texas, su primer título de campeones de la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas.

Vestidos de charros mexicanos, con las caras pintadas con colores alusivos al equipo y con grandes pancartas, en las que figuraban los nombres de los jugadores, del equipo y con mensajes de orgullo y agradecimiento, los fanáticos de Texas mostraron su algarabía por un triunfo, por el cual esperaron por 63 años y que hoy les hace ser llamados campeones.

Los Rangers, quienes el pasado miércoles vencieron 0-5 a los Diamondbacks de Arizona, para conquistar el campeonato de MLB en cinco partidos (4-1), realizaron su recorrido triunfal por Arlington, comenzando por Cowboys Way, pasando por las inmediaciones de AT&T Way y luego hacia Road to Six Flags, antes de terminar en el Globe Life Field en Stadium Drive, en un recorrido en el que estuvieron presentes miles de fanáticos.

El apoyo a la celebración fue masivo, al punto de que las escuelas e instituciones suspendieron sus actividades para que los estudiantes pudieran ser parte del histórico festejo, junto a sus campeones.

En el Globe Life Field los esperó una multitud, que rodeaba la plataforma desde donde los jugadores, dirigente y ejecutivos se dirigieron a esa fanaticada, que por años de travesía y de fracasos en busca de la gloria, no dejó de apoyarlos, como señaló al tomar la palabra, el cubano Adolis García.

“Quiero darles un agradecimiento especial a ustedes, que siempre creyeron en nosotros, nos apoyaron y siempre creyeron que podíamos ganar el campeonato”, expresó ante un público extasiado por la alegría de la victoria.

García, quien fue pieza central de este triunfo, dijo sentirse orgulloso de ser parte de la organización de Texas y destacó la entrega de todos en la persecución del título de la Serie Mundial.

“Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad, este equipo hizo tremendo trabajo, nos fajamos y de verdad para mí es un orgullo estar aquí hoy y ser parte de este equipo”, expresó el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Rangers han ganado la Serie Mundial y han dado motivos a sus fanáticos para celebrar y según la promesa hecha por su dirigente, Bruce Bochy, este sentimiento lo van a volver a sentir.

“Vamos a hacerlo otra vez”, exclamó el dirigente cuatro veces ganador de la Serie Mundial.