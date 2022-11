Ranger Suárez volverá a su rol de abridor para tratar de frenar a Astros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA — Ranger Suárez ha impresionado a todos con su capacidad de lanzar en cualquier papel, cambiando de rol muchas veces en cuestión de días entre abridor, relevista intermedio y cerrador.

Ahora, el zurdo venezolano volverá a su función de abridor, que tuvo durante toda la campaña regular del 2022, para el Juego 3 de la Serie Mundial el martes entre sus Filis y los Astros, con la serie empatada 1-1 tras la suspensión por lluvia del tercer choque el lunes.

Se subirá al montículo por los Astros el derecho Lance McCullers Jr.

“Desde pequeño, siempre soñé con abrir un juego de Serie Mundial y (el martes) con el favor de Dios, se me va a lograr”, dijo Suárez, de 27 años. “Es una felicidad enorme. Desde niño, siempre soñé con una Serie Mundial, y aquí estamos”.

Luego de cambiar entre abridor y relevista en varios momentos entre el 2019 y el 2021, Suárez se destacó como abridor en este 2022, con marca de 10-7 y efectividad de 3.65 en 29 aperturas. Con un amplio repertorio de seis pitcheos, dominado por la recta de dos costuras (sinker) y el cambio de velocidad, Suárez se convirtió en sólido tercer abridor de Filadelfia, después de Aaron Nola y Zack Wheeler. En esta postemporada, ha permitido apenas dos carreras limpias en 9.2 entradas, llegando a un total de 165 innings entre campaña regular y playoffs, su mayor cantidad como lanzador profesional.

“Creo que la preparación que he tenido este año en el training room… han hecho tremendo trabajo”, dijo Suárez. “Y en el programa de las pesas. Creo que ésa es una de las cosas que me han ayudado bastante este año”.

El martes, Suárez estará haciendo su segunda apertura en menos de un mes contra los Astros. El 4 de octubre, el zurdo permitió siete hits (incluyendo tres jonrones) y seis carreras limpias en el Minute Maid Park. Ahora el oriundo de Piedecuesta está decidido a cambiar esa historia.

“Esta vez, voy a estar más enfocado en localizar mejor los pitcheos”, dijo. “Localizar los pitcheos y no ir a cuentas profundas”.

Y claro, al volver a su papel de abridor, Suárez estará cambiando una vez más de rol: Sus últimas dos presentaciones fueron de cerrador en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y de relevista intermedio en el Juego 1 de esta Serie Mundial. Eso se llama versatilidad.

“Creo que es la confianza que me da el equipo”, expresó Suárez al tocar el tema. “Cuando salgo allá, me siento bastante confiado por tener una buena defensa, por tener ofensiva. Creo que ésa es una de las cosas que me han ayudado.

“El año pasado, lo estuve haciendo por mucho tiempo, y creo que no me ha afectado en nada”.

