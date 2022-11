Ranger Suárez sobre su debut en la Serie Mundial: “No me sorprende”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA – Cuando se les pregunta a los jugadores y al manager de los Filis por el temperamento de Ranger Suárez, las respuestas casi siempre son las mismas: “Nada le molesta”, “Corre agua helada por sus venas” y “Simplemente sale a divertirse” son algunas de las frases repetidas.

No es para menos.

El zurdo venezolano dio otra muestra de esa calma y ese aplomo el martes en el Juego 3 de la Serie Mundial por los Filis contra los Astros. En su debut en Clásicos de Otoño, Suárez puso una clínica al tirar 5.0 ceros de tres hits y cuatro ponches contra el fuerte ataque ofensivo de Houston, adjudicándose la victoria en un triunfo de Filadelfia por 7-0.

“Contento por la actuación que tuve hoy”, dijo Suárez, quien mejoró su efectividad en esta postemporada a 1.23 (dos carreras limpias en 14.2 entradas) en cinco presentaciones (dos aperturas). “Primera vez que lanzo en una Serie Mundial y el equipo me ayudó a ganar el juego hoy”.

Efectivamente, los Filis empezaron con una fiesta de jonrones—cinco en total en el partido—para que Suárez estuviera lanzando con una ventaja desde el segundo capítulo. Y el serpentinero de 27 años de edad puso de su parte en el montículo, dejando sin hit a los bateadores del 1 al 5 en el orden de los Astros: El venezolano José Altuve, el dominicano Jeremy Peña, el cubano Yordan Álvarez, Alex Bregman y Kyle Tucker.

“Houston tiene un equipo bastante complicado, pero empezamos de una vez haciendo carreras y la fanaticada, creo que nos da un plus”, expresó Suárez.

Con lo hecho por Suárez, más los relevistas Connor Brogdon, Kyle Gibson, Nick Nelson y Andrew Bellatti, el dirigente de los Filis, Rob Thomson, no tuvo que acudir a sus relevistas de mayor peso, el venezolano José Alvarado, el dominicano Seranthony Domínguez y David Robertson.

“Me siento bien con eso, porque tenemos a algunos muchachos descansados”, dijo Thomson, quien tendría a sus mejores relevistas disponibles tanto para el Juego 4 del miércoles como el Juego 5 del jueves. “Pero pensé que Ranger pitchó bien. Su aplomo está por las nubes. Nada le molesta. Simplemente ejecutó toda la noche”.

El sinker, el cambio de velocidad, la recta cortada y la curva de Suárez estuvieron bien afinados en el partido del martes.

“Creo que todos los lanzamientos estuvieron buenos”, comentó el oriundo de Pie de Cuesta. “El cambio me ayudó bastante. El sinker me ayudó a llevar muchos roletazos. Creo que ésa fue una de las cosas que me ayudó en el juego”.

Agregó Thomson: “La verdad es que no me sorprende, porque sé que el latido de su corazón no cambia para nada. No importa el escenario. Conozco su material. Simplemente compite. Es bien calmado”.

