Rangel Ravelo quiere escalar hasta la cima de Lidom con las Águilas Cibaeñas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Un agradecido Rangel Ravelo entró al campamento de las Águilas Cibaeñas, trabajando a todo ritmo y su primer grito guerra ha sido dirigido a la afición aguilucha, a la que le dijo que viene en busca de ganar la mayor cantidad posible de juegos, que es lo que toda fanaticada desea.

Rangel está muy motivado con el equipo que ha encontrado este año en los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas.

“Para mí es un orgullo que todos esos peloteros estén con nosotros para aportar un granito de arena y ser los campeones. Este es un equipo competitivo, ayer llegué y he visto que todos están en buena forma y el trabajo muy bueno de los coaches”, expresó Ravelo.

El jugador de origen cubano expresó sentirse “agradecido con la fanaticada cibaeña, que me dio su apoyo, y me gané ese cariño con mi actuación y estoy aquí para seguir en eso y muy agradecido de que el equipo me trajera de nuevo”.

Reclamó, que aunque estarán ausentes los aficionados “quiero que nos den su apoyo, daremos el 100 por ciento en el terreno de juego, tenemos un buen equipo y necesitamos ganar desde un principio, porque son los juegos más importantes”.

“El año pasado tuvimos altas y bajas, pero al final del round robín supimos salir bien y ahora se han unido muchos jugadores de Grandes Ligas dispuestos a hacer el trabajo y el talento que ya estaba, nos hace mejor equipo”, expresó.

Rangel definió estar muy consciente de que se juega en medio de la pandemia del Covid-19 y que debido al proceso que vivimos este año la liga dominicana es bien fuerte, ya que el virus no dejó jugar a muchos.

“La pandemia nos agarró de sorpresa, pero debemos con todas las medidas sanitarias olvidarnos un poco de eso y enfocarnos en ganar juegos para ir a la cima”, asegura.

Nacido en la Habana, Cuba, en 1992, Rangel, tiene 28 años, edad en la que entiende ha explotado sus condiciones como jugador y tiene la meta jugar todos los días en las Grandes Ligas donde con la de este año ha tenido dos experiencias cortas entre 2019 y 2020.

“Estoy en una etapa en la que tengo varios planes, el fundamental es que quiero seguir jugando, actuar todos los días y tener esa oportunidad, para dar lo mejor de mí.

Ravelo viene de jugar 13 partidos en la recortada temporada 2020 de la MLB con los Cardenales de San Luis, bateando 171 (35-6), un doble y un cuadrangular.