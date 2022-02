Randy Johnson y otras cuatro figuras que no brillaron con los Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Dicen que “la camiseta pesa”, una frase que se utiliza mucho en el béisbol cuando se refiere a los equipos más populares de cada una de las ligas. En realidad, tiene su motivo y la historia ha demostrado que en varias ocasiones esto suele pasar. Los Yankees de Nueva York, han sido sin mucha discusión el equipo más popular de todo el béisbol, por lo que vestir la camiseta a rayas o jugar en el Yankee Stadium, no es tarea nada fácil para los peloteros.

A continuación, les traigo un análisis de cinco grandes peloteros, que vieron su pasantía por los Bombarderos del Bronx, pero que no tuvieron con ellos temporadas de acorde a lo que con otros equipos habían conseguido.

5) Kenny Lofton

Uno de los nombres más queridos y recordados para los aficionados que vivieron el béisbol de los años 90, es el de Kenny Lofton. Con Cleveland del 1992 a 1996, Atlanta en el 1997 y luego del 1998 al 2001 de vuelta a Cleveland, su rendimiento fue impresionante. Líder en hits en todas las Grandes Ligas en 1994, líder en triples en 1995, cinco temporadas consecutivas el mejor en bases robadas de 1992 a 1996 y un promedio de más de .300 fueron varias de las estadísticas que compiló el veloz jardinero central. Sin embargo, después del 2001, Lofton empezó a deambular de un equipo a otro. Medias Blancas y Gigantes en el 2002, Pittsburgh y los Cachorros en el 2003 aunque sus rendimientos no eran malos. Fue en el 2004 que llegó al Bronx, donde vio acción en 83 partidos, conectando tres cuadrangulares, remolcando 18 carreras y agotando 276 turnos al bate. Lejos de aquel jugador con los Guardianes de los años 90.

4) Kevin Brown

Por un momento Brown llegó a ser el pelotero más pagado del béisbol con los Dodgers de Los Ángeles. Ganador de la Serie Mundial con los Marlins en 1997, líder en efectividad también con los Peces en 1996 y luego con los Dodgers en el 2000, también líder en victorias con Texas en 1992 y tres veces encabezó el departamento de juegos iniciados. Después de tener una temporada donde fue seleccionado al Juego de Estrellas con los Dodgers en el 2003, Brown llegó a los Yankees, con los que lanzó por dos temporadas (2004 y 2005). Entre las dos campañas, su efectividad fue de 4.95, ganó apenas 14 juegos y lanzó 35 veces por los Bombarderos.

3) Andruw Jones

¿Quién no se recuerda del show que era Andruw Jones en el jardín central? Pero siempre esos recuerdos vienen acompañados de la camiseta de los Bravos y no precisamente la de los Yankees. Desde 1996 hasta el 2007, Jones fue una de las grandes estrellas de ese equipo. Con ellos pegó 368 jonrones, remolcó 1,117 carreras, se robó 138 bases y conectó 1,683 hits. El Andruw que llegó al Bronx, ya era otro. Con mucho más peso corporal, abatido por lesiones y ya no con las mismas habilidades ofensivas o defensivas, el curazoleño vistió la camiseta a rayas en 2011 y 2012, para luego retirarse de las Grandes Ligas. Con los Bombarderos dejó un promedio de .220, con 27 jonrones en 423 turnos, trajo a 67 compañeros al plato y se abanicó 133 veces.

2) Iván Rodríguez

Mejor receptor de todos los tiempos en la opinión de este servidor que les escribe esta columna cada semana. Lo que vimos con los Rangers de 1991 al 2002 fue magia. También en 2003 fue un factor imprescindible en el campeonato de los Marlins de la Florida y con los Tigres de Detroit puso cuatro temporadas consecutivas en las que fue seleccionado al Juego de Estrellas. Parecía que quedaba mucho en Iván. En la contienda del 2008, Rodríguez fue cambiado a los Yankees por el lanzador relevista Kyle Farnsworth y con los del Bronx tuvo una pasantía de apenas 33 encuentros en los que tuvo 96 veces al bate, pego 21 hits incluyendo dos jonrones y su promedio fue de apenas .219.

1) Randy Johnson

Sino es el mejor lanzador zurdo de la época moderna del béisbol, estuvo muy cerca. Cinco veces ganador del premio Cy Young, miembro del Salón de la Fama, líder en juegos ganados con Arizona en 2002, cuatro veces mejor efectividad en un circuito (1995 con Seattle, 1999, 2001, 2002 con Arizona) y nueve veces el lanzador más ponchador, fueron algunos de los muchos reconocimientos del “Big Unit” en su palmarés. En el año 2005, los Yankees recibieron a Johnson de los Diamondbacks a cambio de Brad Halsey, Dióner Navarro y Javier Vázquez, pero en dos años con los Bombarderos su promedio de carreras limpias fue de 4.37. En el 2006 aunque consiguió 17 victorias, su efectividad fue de 5.00 y en 2006 solamente lanzó 10 partidos por lesiones.

Como ven, la frase de “le pesa camiseta” es a veces cierta, aunque en estos casos, fueron peloteros que llegaron a los Yankees con carreras ya avanzadas y como se dice “iban de salida”, pero en cualquier esquina que se debata de béisbol, actividad que amamos casi al nivel de ver o practicar este deporte, muchos amantes de los Bombarderos del Bronx, todavía mencionan estos nombres y se preguntan si pesó la camiseta o si llegaron tarde algunas de estas luminarias a la “Gran Manzana”. Tema bueno para un podcast…creo que tenemos que grabar.

