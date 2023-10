Randy Johnson y Luis González tiraron el primer picheo en tercer juego de Serie Mundial

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX — Antes del lunes, el último partido de Serie Mundial celebrado en el Chase Field (anteriormente conocido como el Bank One Ballpark) de Phoenix fue el Juego 7 del Clásico de Otoño del 2001 entre los Diamondbacks y los Yankees, un verdadero “clásico”.

En aquel choque, Arizona dejó en el terreno a Nueva York en la novena entrada con un muy recordado sencillo de Luis González ante un futuro Salón de la Fama, el panameño Mariano Rivera. En dicho choque, Randy Johnson tiró 1.1 inning en relevo un día después de completar 7.0 episodios y hacer 104 pitcheos como lanzador ganador del Juego 6. También se adjudicó la victoria en el Juego 7.

Entonces, era más que apropiado que ese dúo realizara el lanzamiento de honor previo al Juego 3 de la Serie Mundial del 2023 entre los Rangers y los Diamondbacks. Johnson, co Jugador Más Valioso de la gran final del 2001 — junto a Curt Schilling — le tiró el lunes a González, para el deleite del público en el Chase Field.

Randy Johnson and Luis Gonzalez get the crowd fired up. 🔥 #WorldSeries pic.twitter.com/AwJRerumJq

— MLB (@MLB) October 31, 2023