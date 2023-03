Randy Arozarena se siente orgulloso de representar a México

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Cuando empezó el Clásico Mundial de Béisbol, llamó la atención de algunas personas la presencia del cubano Randy Arozarena en la selección de México. Como ha sucedido en el fútbol de dicho país durante mucho tiempo con los “naturalizados”, Arozarena tiene ciudadanía mexicana.

No es para menos. Cuando salió de Cuba en el 2016 tras dos temporadas en la Serie Nacional de Cuba con Pinar del Río, Arozarena llegó a México y continuó su desarrollo como pelotero en ligas de categoría menor allá, antes de participar en la LMB con Toros de Tijuana y la Liga del Pacífico con Mayos de Navojoa.

En repetidas ocasiones, Arozarena—quien tiene una hija en México—ha expresado su cariño y su agradecimiento con el pueblo mexicano, incluso eligiendo jugar con dicha selección en vez de con Cuba, que era una opción para los ligamayoristas del país caribeño por vez primera para esta edición del Clásico.

En el Grupo C de Phoenix, conquistado por México con récord de 3-1, Arozarena fue la máxima figura de la ofensiva del equipo. Arrasó al bate, con una línea de .500/.632/1.071 (OPS de 1.073), cinco dobles y nueve empujadas. Es líder del torneo entero en “tubeyes” y encabezó el evento en impulsadas durante la fase de grupos. Además, rompió la marca de remolques para un jugador de la selección mexicana, que era de Jorge Cantú con ocho.

Pero más allá de los números, Arozarena, con sus botas de vaquero de siempre y su sombrero para celebrar sus hazañas, ha forjado ya un legado entre la afición mexicana.

“Cada vez que me aplauden, cada vez que corean mi nombre, yo lo que hago es darle mi 100% en el campo”, dijo Arozarena acerca de los cantos de “Randy, Randy” que se escucharon a lo largo de los cuatro partidos de México en el Grupo C del Chase Field. “Que se sientan representados por mí, eso me hace jugar al 100% de mi capacidad”.

El estelar de los Rays, quien parece vivir para los momentos apremiantes—algo evidenciado con los récords que puso de hits y jonrones durante la postemporada del 2020, cuando Tampa Bay llegó hasta el Juego 6 de la Serie Mundial—ha continuado con ese ritmo en los grandes escenarios. Ahora él y la tropa mexicana del timonel Benjamín Gil esperan su choque de cuartos de final con Puerto Rico el viernes en el loanDepot Park de Miami.

“Estoy muy contento con mi trabajo, con el trabajo de todos mis compañeros, que nos encontramos en un excelente estado físico, anímico”, comentó Arozarena, quien viene de conectar 20 cuadrangulares y registrar OPS+ de 124 con los Rays en el 2022.

Su ahora compañero en la selección mexicana, Rowdy Téllez, ha pasado de ser contrincante de él en el Este de la Liga Americana como jugador de los Azulejos (canjeado a los Cerveceros en el 2021) a verlo de cerca. Y ha quedado más impresionado que nunca.

“Lo vi jugar mucho”, recordó Téllez. “Lo vi quitarnos muchos hits (a la defensa) y dar muchos jonrones. Lo vi jugar mucho gran béisbol.

“Es un gran jugador. Es un jugador calibre All-Star. Estoy orgulloso de ser su compañero de equipo. Es un gran muchacho. Es el mismo todos los días. Es un gran grupo de muchachos y él es otro de esos, un buen compañero todos los días”.

Relacionado