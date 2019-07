Rando Camasta aboga por la música honesta y sin pretensiones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En sus aproximadamente dos décadas en la música, Rando Camasta ha apostado a la música alternativa y poco popular aun cuando ha sido un camino cuesta arriba.

Sin dudarlo, el cantante y compositor dominicano se ha mantenido anclado a este género como pescador al mar y, más que una apuesta, asegura que la manera que tiene de expresarse.

“Esto es una necesidad inminente de expresarme por la única vía que se hacerlo, con los matices y mensajes que me interesan transmitir”, destacó durante una entrevista con NUEVO DIARIO.

Aunque Rando entiende que el tipo de música que le apasiona no suele ser la común, asegura que es su creer que actualmente, más nunca hace “falta música honesta y sin pretensiones”.

“Hoy en día el mercado funciona de una manera fríamente calculada, menguando así la creatividad y eliminando posibilidades hermosas. No andamos buscando fama y dinero, sino conectar con las personas que vibran en la misma frecuencia, así solo sean unas pocas”, recalcó.

Considerando la tecnología como un aliado para artistas independientes como él abrirse puertas, dijo que es un muy buen momento para la música alternativa lograr un nuevo resurgimiento donde las personas están más dispuestas a abrir los oídos y levantarse de su cama para ir a un concierto.

Según el intérprete de “Dominicana bonita”, esto se evidencia en la cantidad de lanzamientos que ha tenido la escena alternativa recientemente.

Trabajando en su nuevo disco, “Trance”, del cual acaba de estrenar “Detener el tiempo” como el primero de once sencillos que tendrá, Rando Camasta no descarta coquetear con el mundo urbano ya que asegura no trabaja en la música para enaltecer un género en específico, sino para causar nuevas sensaciones en las personas.

“Siempre he tenido afinidad con el Hip-hop y R&B, géneros que han funcionado como base para crear lo que hoy conocemos como urbano”, agregó.

Sobre su nuevo tema, “Detener el tiempo”, detalló que es una canción que produjo junto a Joel Berrido y cuenta con un Remix realizado en la ciudad de New York por uno de sus productores latinoamericanos favoritos, José Luis Pardo, ganador del Grammy Latino.

Acerca “Trance”, su primer LP o disco de larga duración, tendrá 11 canciones compuestas por Rando y que hacen un recorrido por el funk y el soul mezclado con ritmos afro antillanos y en el que explora el bolero. Además, “se ha trabajado bajo una línea de pensamiento lejos de perseguir cualquier tendencia de la escena musical actual, nos invita a abrir los ojos a la magia de la cotidianidad. Explora matices de ternura, felicidad, traición, deseo, ego, espiritualidad, amor y euforia”, puntualizó.

