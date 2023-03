(VIDEO) Randle firma 57 puntos sin premio y Bulls finiquitan la racha de Sixers

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Julius Randle firmó una actuación magistral con 57 puntos pero sus New York Knicks cayeron el lunes ante los Minnesota Timberwolves mientras que los Chicago Bulls, tras dos prórrogas, cerraron la racha de ocho triunfos seguidos de los Philadelphia 76ers, informaron este martes medios locales.

KNICKS 134 – TIMBERWOLVES 140

Los Wolves, con 35 puntos de Taurean Prince y siete jugadores por encima de los 10 tantos, se adjudicaron una gran victoria ante unos Knicks que habían ganado tres partidos seguidos y que no aprovecharon el recital de Randle.

El pívot llevaba ya 51 puntos en los tres primeros cuartos y acabó con 19 de 29 en tiros de campo incluido un 8 de 14 en triples, pero los Wolves se llevaron este festival ofensivo con un 61,4 % de efectividad en sus intentos a canasta.

JULIUS RANDLE CAREER-HIGH 51 PTS 🤯

IT'S STILL THE 3RD QUARTER. pic.twitter.com/RRCfcqnN5H

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2023