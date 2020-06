Ramón Orlando realizó exitoso concierto virtual

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantautor y arreglista, Ramón Orlando, realizó un concierto virtual que alcanzó las 35 mil personas en vivo la noche del sábado.

Las Mil Maneras, fue el nombre dado a este encuentro del destacado pianista y merenguero , donde realizó un repertorio de sus más exitosos temas como intérprete, compositor y líder de orquesta.

Nicaragua, Belice, San Martín, Gran Caimán, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Islas Vírgenes, Canarias, Las Palmas, Trinidad y Tobago, Guadalupe, Montserrat, islas Vírgenes Británicas, Dominica, Islas Galápagos, San Vicente, Bermudas, Granada entre otros muchos puntos del mundo que casi hacen colapsar la transmisión que en un momento se frisó unos 5 minutos y urgentemente se cambió el transmisor para uno más potente.

Con un repertorio sin desperdicio el icono y leyenda de la música tradicional de su país y varias experiencias folclóricas de las islas y otras naciones y caribeñas montó todo un espectáculo con estos temas: Rondando tu esquina, Amándote, Tonto Corazón, Nupcias, Balada de amor, Te juro que te quiero, Un Ratito más, Piano algunos temas (hasta me enamoro), Piano con pistas, Nació Varón, Pa gozar contigo, Amada mía, Juliana.

El público pudo disfrutar también de las canciones, Si tú piensas que no te amo, Se que te perdí, Te quiero, Cabecita loca, No voy a volver a llorar, Gotas de pena, Bailando, Ring Ring, No hay nadie más, Mil maneras, Te compro tu novia, El Venao.

Después de 23 excelentes éxitos de su repertorio el consagrado intérprete, maestro de la música y la composición vino con los grandes exitazos creado como “La loba” de Miriam Cruz, “No eres una más” de Sergio Vargas, “El perro ajeno” de Ruby, “Creiste” de Anthony Santos, “Me enamoro” de Anthony Santos, “Quiero ser” de Milly Quezada.

El show producido por Luis Medrano y el auspicio del Ministerio de Turismo, tuvo un equipo de técnicos Dominicanos encabezados por Hanowel Mañaná, Héctor Romero, el cantante y compositor Luis Mariano, Robert Gusman, José Antonio Hernández fueron partes muy importantes del staff de este proyecto de Vivalivetv representado por John Jairo Sepúlveda y Ramón González.

